Фамиль Халилов опроверг показания силовиков

В Бакинском суде по тяжким преступлениям, в среду продолжился судебный процесс над активистом, инвалидом первой группы Фамилем Халиловым, обвиняемым в незаконном обороте наркотиков.

Выступившие свидетели - полицейские Агамамед Назиров и Вусал Байрамов сообщили, что задержали Халилова на улице недалеко от его дома, в поселке Сулу Тепе. Сверток с метамфетамином оперативники, якобы, обнаружили в правом кармане шорт Халилова.

Обвиняемый заявил, что сверток не принадлежал ему, карманы его шорт зашиты, поэтому наркотики там найти не могли. Инвалид не использует карманы, так как у него парализованы руки.

Халилов также сказал, что не мог находиться на улице один, так как он инвалид I группы и без сопровождения на улицу не выходит. "Если я выхожу один, то теряю равновесие и падаю", - отметил обвиняемый.

Он опроверг утверждения о задержании на улице, заявив, что его вывели из дома и увезли в полицию. Также Халилов отметил, что его обыск проводился без фото- и видеосьемки. К нему не допустили адвоката по его выбору.

Слушания свидетелей продолжится на следующем заседании суда, намеченного на 12 декабря.

Напомним, что Фамиль Халилов объявил с 15 августа голодовку в знак протеста против своего «незаконного ареста» 2 мая по обвинению в изготовлении, транспортировке наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Родня активиста утверждают, что Фамиль был активен в социальных сетях и требовал соблюдения прав человека, критиковал политику властей. Именно это и есть причина его ареста.

Фамиль Халилов, страдает от церебрального паралича, у него парализованы руки. Свои посты в соцсетях он печатал пальцами ног. Правозащитники признали его политзаключенным.