Фамиль Халилов
Фамиль Халилов опроверг показания силовиков
В Бакинском суде по тяжким преступлениям, в среду продолжился судебный процесс над активистом, инвалидом первой группы Фамилем Халиловым, обвиняемым в незаконном обороте наркотиков.
Выступившие свидетели - полицейские Агамамед Назиров и Вусал Байрамов сообщили, что задержали Халилова на улице недалеко от его дома, в поселке Сулу Тепе. Сверток с метамфетамином оперативники, якобы, обнаружили в правом кармане шорт Халилова.
Обвиняемый заявил, что сверток не принадлежал ему, карманы его шорт зашиты, поэтому наркотики там найти не могли. Инвалид не использует карманы, так как у него парализованы руки.
Халилов также сказал, что не мог находиться на улице один, так как он инвалид I группы и без сопровождения на улицу не выходит. "Если я выхожу один, то теряю равновесие и падаю", - отметил обвиняемый.
Он опроверг утверждения о задержании на улице, заявив, что его вывели из дома и увезли в полицию. Также Халилов отметил, что его обыск проводился без фото- и видеосьемки. К нему не допустили адвоката по его выбору.
Слушания свидетелей продолжится на следующем заседании суда, намеченного на 12 декабря.
Напомним, что Фамиль Халилов объявил с 15 августа голодовку в знак протеста против своего «незаконного ареста» 2 мая по обвинению в изготовлении, транспортировке наркотиков в крупном размере. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Родня активиста утверждают, что Фамиль был активен в социальных сетях и требовал соблюдения прав человека, критиковал политику властей. Именно это и есть причина его ареста.
Фамиль Халилов, страдает от церебрального паралича, у него парализованы руки. Свои посты в соцсетях он печатал пальцами ног. Правозащитники признали его политзаключенным.
Политика
-
- 29 ноябрь 2024, 21:43
За последние два дня были задержаны трое членов партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА).
-
- 29 ноябрь 2024, 17:28
Потери сектора обороны и безопасности Азербайджана за 11 месяцев 2024 года составили по меньшей мере 50 человек.
-
Несколько десятков сотрудников Минобороны Грузии заявили о приверженности курсу на вступление в ЕС и НАТО, назвав его безальтернативным для безопасности страны. Они распространили совместное заявление на фоне решения правительства о заморозке переговоров по вступлению в ЕС.
-
- 29 ноябрь 2024, 15:34
Самире Гасымлы - супруге политолога Азера Гасымлы, введен запрет на выезд из Азербайджана. Об этом она сама сообщила Turan.
Написать отзыв