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(58 минут назад)
“Atasığorta”  будет обслуживать Центральный банк Азербайджана

“Atasığorta”  будет обслуживать Центральный банк Азербайджана

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

“Atasığorta”  будет обслуживать Центральный банк Азербайджана

Компания “Atasığorta”  стала победителем открытого тендера Центрального банка Азербайджана на добровольное страхование транспортных средств (КАСКО).

Об этом сообщается на едином интернет-портале госзакупок.

Согласно информации, между сторонами был подписан договор купли-продажи на сумму 33 741 манат.

В рамках договора был приобретен страховой пакет на 43 автомобиля.

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