“Atasığorta”  будет обслуживать Центральный банк Азербайджана

В 2025 году из государственного бюджета Азербайджана на социальные расходы будет направлено около 10 миллиардов долларов США, что в 2,5 раза больше расходов совместного социально ориентированного бюджета Грузии и Армении и на 67% больше расходов общего бюджета Армении.