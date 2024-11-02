Фильм арестованного в Азербайджане исследователя удостоен награды международного фестиваля
Короткометражный фильм, арестованного в Азербайджане талышского исследователя Игбала Абилова, «Фрагменты» 1 ноября получил награду международного кинофестиваля Monza (Италия) в номинации «Лучший научно-фантастический фильм»!
Каждые два месяца кинофестиваль Monza выбирает выдающиеся фильмы в разных категориях. «Это признание свидетельствует о художественном видении и креативности Игбала, несмотря на его текущие трудности. Благодарим всех, кто поддерживает Игбала», - говорится в опубликованном на сайте https://igbal.info/news/01112024/best-sci-fi-picture, созданном его друзьями и коллегами в защите молодого ученого после ареста Абилова.
Несмотря на то, что Абилов практически всю сознательную жизнь прожил в Беларуси, фильм на фестиваль был представлен от Азербайджана.
Короткометражный художественный фильм «Фрагменты» был снят в 2023 г и посвящен теме искусственного интеллекта. Он повествует историю двух влюбленных андроидов, изображая различные сцены из их повседневной жизни. Времяпрепровождение андроидов, их разговоры и то, как они выглядят, практически неотличимы от людей. Кульминацией фильма является автокатастрофа, в которой один из андроидов погибает, а другой решает покончить с собой, узнав, что его партнер получил необратимые повреждения в результате аварии.
Вручение награды фестиваля будут представлены на его гала-представлении 1 сентября.
Между тем, защита Абилова представила новое ходатайство о переводе его под домашний арест, поскольку активных следственных действий в связи с его делом не проводится , а находясь на свободе он мог бы продолжить свою научную деятельность.
*Игбал Абилов был задержан 22 июля, когда приехал в Азербайджан к родственникам. Ему предъявлены обвинения по статьям: 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные по заданию иностранных организаций или их представителей) и 283.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) УК Азербайджана.
В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении.
Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью. Большая группа ученых из разных стран мира обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова. Правозащитники признали Абилова политзаключенным.
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1 отзыв
Ferqane
2024-11-02
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