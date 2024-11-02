Азербайджан вводит новые правила гражданской авиации для повышения стандартов безопасности полетов
Кабинет министров Азербайджана ввел с 1 сентября новые авиационные правила, направленные на ужесточение летной годности, эксплуатационных стандартов и протоколов безопасности для гражданских воздушных судов, зарегистрированных за рубежом и работающих в его воздушном пространстве. Решение, утвержденное 31 октября, устанавливает всеобъемлющие руководящие принципы предполетных проверок, основной бортовой документации и требований к экипажу, соответствующие международным стандартам, установленным Международной организацией гражданской авиации (ИКАО).
Согласно постановлению, иностранные зарегистрированные воздушные суда, входящие или выходящие из Азербайджана, должны соответствовать определенным эксплуатационным требованиям, включая наличие сертификатов летной годности и эксплуатационного соответствия. Меры направлены на обеспечение того, чтобы эти воздушные суда были оснащены необходимыми навигационными, коммуникационными и наблюдательными технологиями, имеющими решающее значение для безопасных операций в контролируемом воздушном пространстве Азербайджана.
Предполетные проверки теперь требуют наличия достаточного количества кислорода, огнетушителей, спасательных плотов, аптечек для оказания неотложной медицинской помощи и систем предотвращения столкновений. Экипаж самолета должен иметь действующие медицинские справки и воздерживаться от алкоголя, наркотиков и лекарств, которые могут ухудшить летные характеристики. Кроме того, на борту должен храниться ряд документов, включая руководства по летной эксплуатации, журналы технического обслуживания и прогнозы погоды.
Надзор и мониторинг соответствия будет осуществляться Государственным агентством гражданской авиации Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта. Эти нормативные обновления являются частью обязательств Азербайджана по содействию более безопасным воздушным перевозкам с одновременным соответствием глобальным протоколам безопасности полетов.
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