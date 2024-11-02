Фазиль Гасымов
Суд над Фазилем Гасымовым отложен на 5 декабря
Судебный процесс над проводящим 143-е сутки голодовку в тюремном заключении экономистом Фазилем Гасымовым отложен на 5 декабря. Об этом Turan сообщили его близкие.
«1 ноября у нас была встреча с Фазилем в Лечебном учреждении Пенитенциарной службы. Он находится в очень тяжелом состоянии. Его мучают боли. 31 октября должен был состояться суд над ним. Однако без объявления причин суд перенесли на 5 декабря. Теперь уже Фазилю не позволяют передавать и книги . Он просил Конституцию, но даже ее не позволили ему передать», - сказал член семьи Гасымова.
По его словам, на Гасымова оказывается давление с тем, чтобы он отказался от своего адвоката.
Следует отметить, что практические все судебные процессы над политзаключенными перенесены на конец ноября – декабрь, что вероятно связано с проведением в Баку COP29.
*Фазиль Гасымов был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан. Его обвинили в изготовлении фальшивых денег вместе с известным экономистом и критиком правительства Азербайджана Губадом Ибадоглу. Но сейчас уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Ибадоглу.
В заключении он объявил голодовку, протестуя против незаконного ареста.
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