  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy17.20 C
  • Воскресенье, 3 ноябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(35 минут назад)
Зеленский

Зеленский

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Зеленский призвал Запад не быть пассивным наблюдателем

Владимир Зеленский призвал страны Запада не быть пассивным наблюдателем отправки северокорейских войск в Россию. По его словам, Украина могла бы ударить по лагерям военнослужащих КНДР в РФ, имей она дальнобойное оружие.

Украина видит все места скопления северокорейских солдат в России. «Мы могли бы ударить, если бы у нас была эта возможность. Это зависит от партнеров. Однако Америка, Британия и Германия наблюдают, все ждут, пока северокорейские военные начнут атаковать украинцев. Надо действовать,”, — сказал украинский лидер в вечернем видеообращении в пятницу, 1 ноября.

Согласно данным США, 8 тысяч корейцев готовы вступить в войну на стороне России.

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время визита в Москву 1 ноября заверила, что Северная Корея будет "ни на кого не оглядываясь, мощно" поддерживать Россию в ее "священной войне".

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей