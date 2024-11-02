Зеленский призвал Запад не быть пассивным наблюдателем

Владимир Зеленский призвал страны Запада не быть пассивным наблюдателем отправки северокорейских войск в Россию. По его словам, Украина могла бы ударить по лагерям военнослужащих КНДР в РФ, имей она дальнобойное оружие.

Украина видит все места скопления северокорейских солдат в России. «Мы могли бы ударить, если бы у нас была эта возможность. Это зависит от партнеров. Однако Америка, Британия и Германия наблюдают, все ждут, пока северокорейские военные начнут атаковать украинцев. Надо действовать,”, — сказал украинский лидер в вечернем видеообращении в пятницу, 1 ноября.

Согласно данным США, 8 тысяч корейцев готовы вступить в войну на стороне России.

Министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи во время визита в Москву 1 ноября заверила, что Северная Корея будет "ни на кого не оглядываясь, мощно" поддерживать Россию в ее "священной войне".