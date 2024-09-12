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(2 часа назад)
Фонд Клуни за справедливость следит за делом Тофика Ягублу

Фонд Клуни за справедливость следит за делом Тофика Ягублу

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Фонд Клуни за справедливость следит за делом Тофика Ягублу

Десятилетиями лидер оппозиции Тофик Ягублу подвергался судебному преследованию в Азербайджане. Он был задержан в декабре и предстанет перед судом.

Юридические организации Trial Watch и Gibson Dunn  следят за ходом дела и документируют нарушения, чтобы представить Специальным докладчикам ООН.

Об этом говорится в сообщении Фонда в его аккаунте на платформе X.

Известный голливудский актр Джордж Клуни и его спруга, адвокат Амаль Клуни создали несколько лет тому назад Фонд Клуни за справедливость (CFJ) для обеспечения справедливости в отношении уязвимых слоев населения и преследования виновных в нарушениях прав человека.

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