Фонд Клуни за справедливость следит за делом Тофика Ягублу
Фонд Клуни за справедливость следит за делом Тофика Ягублу
Десятилетиями лидер оппозиции Тофик Ягублу подвергался судебному преследованию в Азербайджане. Он был задержан в декабре и предстанет перед судом.
Юридические организации Trial Watch и Gibson Dunn следят за ходом дела и документируют нарушения, чтобы представить Специальным докладчикам ООН.
Об этом говорится в сообщении Фонда в его аккаунте на платформе X.
Известный голливудский актр Джордж Клуни и его спруга, адвокат Амаль Клуни создали несколько лет тому назад Фонд Клуни за справедливость (CFJ) для обеспечения справедливости в отношении уязвимых слоев населения и преследования виновных в нарушениях прав человека.
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