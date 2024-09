Фонд Клуни за справедливость следит за делом Тофика Ягублу

Десятилетиями лидер оппозиции Тофик Ягублу подвергался судебному преследованию в Азербайджане. Он был задержан в декабре и предстанет перед судом.

Юридические организации Trial Watch и Gibson Dunn следят за ходом дела и документируют нарушения, чтобы представить Специальным докладчикам ООН.

Об этом говорится в сообщении Фонда в его аккаунте на платформе X.

Известный голливудский актр Джордж Клуни и его спруга, адвокат Амаль Клуни создали несколько лет тому назад Фонд Клуни за справедливость (CFJ) для обеспечения справедливости в отношении уязвимых слоев населения и преследования виновных в нарушениях прав человека.

