Kluni Ədalət Fondu Tofiq Yaqublunun işilə maraqlanır

“On illərdir ki, müxalifət lideri Tofiq Yaqublu Azərbaycanda məhkəmə təqibinə məruz qalıb. O, dekabrda həbs olunub və məhkəmə qarşısına çıxarılacaq.

Trial Watch və Gibson Dunn hüquq təşkilatları işin gedişatını izləyirlər və BMT-nin xüsusi məruzəçilərinə təqdim etmək üçün pozuntuları sənədləşdirirlər”, - Fondun X platformasındakı hesabında deyilir.

Tanınmış Hollivud aktyoru Corc Kluni və xanımı vəkil Amal Kluni bir neçə il əvvəl Kluni Ədalət Fondunu yaradıblar. Məqsəd əhalinin həssas təbəqəsinə qarşı ədaləti təmin etmək və insan hüquqlarının pozulmasında günahkar olanları təqib etməkdir.

