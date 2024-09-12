Суд исполнил политический заказ – Али Керимли

Лидер ПНФА Али Керимли расценил принятие судом в производство иска против него, как исполнение политического заказа.

«Решение суда меня ничуть не удивило. Суд исполнил политический заказ – принять дело к рассмотрению, несмотря на отсутствие каких-либо правовых оснований и факта преступления», - заявил Керимли, выступая перед своими сторонниками.

С 2013 года 8 человек подверглись пыткам, чтобы выбить уних показания против Керимли и привлечения его к уголовной ответственности. В частности, таких показаний добивались от журналиста Первиза Хашимли, активистки Кямали Бананъярлы, лидера «Мусульманского единства» Талеха Багирзаде бывшего члена ПНФА Салеха Рустамли, покойного активиста Бабека Гасанова, активиста Агиля Магеррамли, телохранителя Ниямеддина Ахмедова и бывшего зампреда партии Фуада Гахраманлы.

«Тогдау властей хватило ума не возбуждать уголовное дело против меня, но сейчас, видимо режим чувствует себя совсем безнаказанным, игнорируя призывы США, ЕС, Совета Европы и др. прекратить репрессии. Открывая уголовное дело против руководителя оппозиционной партии, власти хотят уже окончательно устранить оппозицию, гражданское общество, свободные медиа», - заявил Керимли.

Судья Насиминского суда Бабек Панахов сегодня принял в производство жалобу в порядке частного обвинения, поданную против Керимли Айдыном Алиевым.