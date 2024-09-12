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(2 часа назад)
Суд исполнил политический заказ – Али Керимли

Суд исполнил политический заказ – Али Керимли

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Суд исполнил политический заказ – Али Керимли

Лидер ПНФА Али Керимли расценил принятие судом в производство иска против него, как  исполнение политического заказа.

«Решение суда меня ничуть не удивило. Суд исполнил политический заказ – принять дело к рассмотрению, несмотря на отсутствие каких-либо правовых оснований и факта преступления», - заявил Керимли, выступая перед своими сторонниками.

С 2013 года 8 человек подверглись пыткам, чтобы выбить уних показания против Керимли и привлечения его к уголовной ответственности.  В частности, таких  показаний добивались от журналиста Первиза Хашимли, активистки Кямали Бананъярлы, лидера «Мусульманского единства» Талеха Багирзаде  бывшего члена ПНФА Салеха Рустамли, покойного активиста Бабека Гасанова, активиста Агиля  Магеррамли, телохранителя Ниямеддина Ахмедова  и  бывшего зампреда партии Фуада Гахраманлы.

«Тогдау  властей хватило ума не возбуждать уголовное дело против меня, но сейчас, видимо режим чувствует себя совсем безнаказанным, игнорируя призывы  США, ЕС, Совета Европы и др. прекратить репрессии. Открывая уголовное дело против руководителя оппозиционной партии, власти хотят уже окончательно устранить оппозицию, гражданское общество, свободные медиа», - заявил Керимли.

Судья Насиминского суда Бабек Панахов сегодня принял в производство жалобу в порядке частного обвинения, поданную против Керимли Айдыном Алиевым. 

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