Фонд «Справедливость для журналистов» о преследовании журналистов в Азербайджане в 2023 г

Фонд «Справедливость для журналистов» о преследовании журналистов в Азербайджане в 2023 г

Фонд «Справедливость для журналистов» о преследовании журналистов в Азербайджане в 2023 г

Международный Фонд «Справедливость для журналистов» опубликовал 4 сентября отчет о фактах нарушений прав журналистов в странах бывшего СССР за 2023 год. Данные в отчете использованы из открытых источников.

В разделе об Азербайджане говорится о 147 инцидентах, связанных с нападениями/угрозами в отношении работников СМИ, блогеров, редакций традиционных и онлайн-изданий и онлайн-активистов.

В отчете отмечено, что «с конца 2023 года началось беспрецедентное преследование независимых и критически настроенных СМИ и журналистов. В результате более 20 журналистов и работников СМИ в настоящее время находятся в тюрьме в Азербайджане, большинство независимых онлайн-СМИ были закрыты, а любая форма плюрализма находится под серьезной угрозой».

Правительство также пыталось заставить замолчать своих критиков за рубежом. В августе 2024 года был арестован проживающий в Грузии журналист Афган Садыгов, и была запрошена его экстрадиция в Азербайджан, где он обвиняется в вымогательстве.

Новый Закон о СМИ, принятый в 2022 году, вступил в силу и менее 10% существующих СМИ были включены в новый Реестр СМИ. В результате, большинство из них фактически оказались незаконными.

Продолжались нападения на работников СМИ во время общественных акций, и ни одно из этих нападений не было расследовано.

Атаки с использованием судебных и/или экономических средств по-прежнему остаются основным методом оказания давления на работников СМИ в Азербайджане. Частота нефизических и кибератак сократилась вдвое по сравнению с 2022 годом, а также сократилось количество физических атак по сравнению с предыдущим годом. В 89% случаев ответственность за атаки на работников СМИ несут государственные служащие, а 11% атак были совершены лицами, не связанными с властями.

Допросы, обыски, конфискации и судебные разбирательства были одними из основных методов давления, и в этой категории зафиксировано 50 инцидентов.

В 2023 году в Азербайджане было зафиксировано 19 физических атак на работников СМИ. Большинство этих инцидентов произошло во время освещения журналистами массовых протестов и собраний. Все зафиксированные нападения были совершены представителями власти.

Наиболее массовое напавдение имело место во время освещения журналистами акции протеста жителей села Сеюдлу Гедабейского района.

Полностью с текстом отчеты можно ознакомиться по этой ссылке:

https://jfj.fund/attacks-on-media-workers-in-azerbaijan-2023/