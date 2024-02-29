Freedom House вновь включил  Азербайджан в число несвободных стран

29 февраля Freedom House опубликовала доклад под названием: «Мировая свобода: растущий ущерб от незаконных выборов и вооруженных конфликтов».

В отчете Азербайджан указан в числе несвободных стран, набрав лишь 7 баллов из 100 возможных в глобальном индексе свободы. В докладе оценивается доступ к политическим правам и гражданским свободам в 210 странах и территориях.

В 2023 году ситуация с политическими правами и гражданскими свободами ухудшилась в 52 странах, где проживает пятая часть населения мира. Войны, нечестные выборы, подавление плюралистической среды являются причинами ухудшения свобод. 38% населения мира проживает в несвободных странах, 42% - в частично свободных и 20% - в свободных.

В разделе об Азербайджане сказано, что авторитарная власть по-прежнему сосредоточена в руках Ильхама Алиева, который правит с 2003 года, а также его родственников и семьи.

«В стране процветает коррупция, а официальная политическая оппозиция ослаблена годами преследований. В последние годы власти провели масштабные репрессии против гражданских свобод, оставив мало места для независимого выражения мнений.

Среди основных событий 2023 года говорится, что в ноябре власти Азербайджана начали интенсивные репрессии против оставшихся в стране независимых СМИ. «Несколько журналистов и руководителей СМИ были задержаны по обвинениям в контрабанде, незаконном строительстве и сопротивление полиции».

Был принят спорный закон, устанавливающий строгие условия регистрации политических партий. «Закон вызвал протесты и международную критику, особенно требование, чтобы в партиях было не менее 5000 членов, по сравнению с предыдущими 1000».

"В декабре 2023 года внеочередные президентские выборы были назначены на год раньше и прошли в феврале 2024 года. Две основные оппозиционные партии - Народного Фронта Азербайджана (НФА) и «Мусават» бойкотировали выборы, назвав их имитацией.

Политическая среда в Азербайджане не является ни плюралистической, ни конкурентной. «Деятельность оппозиционных партий и общение с общественностью ограничены, но позволено правящей партии «Ени Азербайджан».

Ряд законов ограничивают организацию и проведение митингов, а оппозиция практически не имеет доступа к телеэфиру. «Режим жестоко преследует любое исламское политическое движение, приобретающее известность».

В июле 2023 года лидер Движения за демократию и процветание Азербайджана Губад Ибадоглу был арестован. «Его также обвинили в религиозном экстремизме, за якобы контакты с движением Фетхуллаха Гюлена. Ибадоглу не помещают в тюремную больницу, несмотря на тяжелое состояние.

Авторитарная система в Азербайджане исключает общественность из любого политического участия.

«Для сохранения политического доминирования режим полагается на злоупотребление государственными ресурсами, коррумпированные структуры, силы безопасности и систему судов».

В разделе «Деятельность правительства» указано, что ни президент, ни члены парламента не избираются свободно и справедливо, а парламент не может играть значимую роль и сдерживать власть президента.

«Коррупция широко распространена. В отсутствие свободной прессы и независимой судебной власти, чиновники несут ответственность за коррупцию только тогда, когда это отвечает интересам более влиятельного лица».

«Хотя государственные должностные лица номинально обязаны предоставлять финансовую отчетность, процедуры неясны, а отчеты не являются общедоступными».

Конституционные гарантии свободы прессы регулярно и систематически нарушаются, поскольку правительство пытается жестко контролировать информационную среду.

«Клевета остается уголовной ответственностью. Законодательные изменения, принятые в 2017 году, расширяют государственный контроль над онлайн-СМИ, позволяя блокировать сайты, содержащие контент, представляющий угрозу государству или обществу, без постановления суда. «Независимые новостные сайты регулярно блокируются или подвергаются кибератакам».

Журналистам запрещают выезд из страны, а также арест или задержание по сфабрикованным обвинениям и за ними следят.

«В ноябре 2023 года власти начали интенсивные репрессии против оставшихся независимых СМИ. Несколько журналистов и руководителей СМИ, в том числе директора и редакционные коллективы телеканалов «Абзас Медиа» и «Канал 13», были арестованы по обвинениям в контрабанде, незаконном строительстве и сопротивлении полиции».

Режим осуществляет контроль над религией через государственные институты, как Управление мусульман Кавказа. Многие члены независимых религиозных организаций сталкиваются с преследованиями. "В 2023 году власти арестовали сотни мусульман-шиитов. Проправительственные СМИ изображают некоторых из них как шпионов Ирана, хотя большинство из них арестованы по обвинениям о наркотиках. Правозащитники считают, что более 500 шиитов были арестованы и подверглись пыткам в тюрьме.

Правоохранительные органы отслеживают частные телефонные и онлайн-общения активистов, политиков и иностранных граждан без судебного решения. Усиливающееся преследования критиков и членов их семей подорвало право на неприкосновенность частной жизни обычных граждан. Ряд активистов были арестованы по сфабрикованным обвинениям за критические публикации в социальных сетях. Гражданские активисты подвергались слежке через шпионские программы. Женщин-активисток часто преследуют публикациями сексуального характера.

Свобода собраний по–прежнему жестко ограничена. Репрессивные законы в отношении НПО применяются для давления на местные и иностранные организации, и многие из прекратили работу в Азербайджане. Почти все организации или сети, занимающиеся правами человека, вынуждены действовать полулегально.

Отсутствие политической независимости судов особенно очевидно во многих фиктивных делах против оппозиционеров, активистов и критических журналистов. «Произвольные аресты и задержания являются обычным явлением, и задержанных часто держат под стражей в течение длительного времени до суда.

«Политические заключенные сообщали об ограничении доступа к адвокату, фабрикации и сокрытии доказательств, а также о физическом насилии с целью получения признаний».

Международные наблюдатели утверждают, что пытки и безнаказанность тех, кто совершает подобные злоупотребления, являются обычным явлением в системе правосудия Азербайджана.

«Полиция регулярно избивает подозреваемых во время арестов или при разгоне протестов. Условия содержания не соответствуют стандартам. Медицинская помощь, как правило, неадекватна, и часто наблюдается перенаселенность». В качестве примеров организация приводит «Тетерское дело» и «смерть Эльхана Агазаде, погибшего под пытками».

Хотя однополые сексуальные отношения разрешены законом, ЛГБТ+ люди подвергаются дискриминации в обществе и подвергаются преследованиям полиции. В 2022 году открытый гей ЛГБТ+-активист Аваз Шихмамедов, известный как Аваз Хафизли, был убит своим двоюродным братом.