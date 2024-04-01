Глава Комитета оборонной промышленности Турции прибыл в Баку
Глава Комитета оборонной промышленности Турции прибыл в Баку
В понедельник председатель Комитета оборонной промышленности Турции Халук Гёргюн прибыл в Баку.
Как ожидается, он проведет переговоры о развитии двустороннего сотрудничества в сфере оборонной промышленности.
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