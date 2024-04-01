Апелляционный суд оставил активиста Рамиля Бабаева под арестом

Бакинский апелляционный суд 1 апреля отклонил жалобу на отказ в переводе под домашний арест активиста Рамиля Бабаева, арестованного по делу Toplum TV .

Как сообщила Turan адвокат Айша Абдель Гадир, Апелляционный суд оставила в силе решение Хатаинского суда Баку от 19 марта, отклонив ходатайство об изменении меры пресечения.

Ранее, адвокат обратилась в прокуратуру для привлечения к ответственности сотрудников полиции, применивших насилие при доставке Бабаева в суд.

Адвокат две недели назад также обращалась к омбудсмену в связи с незаконным арестом Бабаева и нарушением его прав на образование и охрану здоровья. Из-за ареста Бабаев вынужденно прервал обучение в докторантуре Института философии академии наук. Кроме того, Бабаев подвержен периодическим судорогам и нуждается в срочном врачебном вмешательстве, что невозможно в условиях содержания СИЗО.

Однако ни из аппарата омбудсмена, ни из прокуратуры адвокат ответов не получила и каких-либо действий со стороны этих органов также не было предпринято.

* Напомним, что 6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Им предъявлены обвинения в контрабанде иностранной валюты. Семь человек подвергнуты предварительному заключению сроком на 4 месяца, еще двое переданы под надзор полиции.