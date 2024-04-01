Госорганы игнорируют угрозы жизни Алескеру Мамедли

У арестованного учредителя интернет-инздания Toplum TV Алескера Мамедли сохраняются серьезные проблемы со здоровьем. Об этом он сообщил в ходе телефонного звонка своему брату Насими Мамедли в понедельник.

«Вчера у него взяли образцы крови на анализ, но Алескер выразил протест, ибо сдача крови в тюремной камере не допустима. Тем не менее, он был вынужден согласится», - отметил его брат.

По-прежнему наиболее тревожной проблемой остается опухоль щитовидной железы у Алескера.

«Никаких лечебных мер в связи с этим не сделано. Лишение возможности пройти биопсию сильно беспокоит всех нас. Если запустить процесс, то он может принять необратимый характер. Опухоль может пустить метастазы», - сказал Насими Мамедли.

«Надеемся, что 3 апреля Апелляционный суд удовлетворит жалобу на решение об аресте Алескера и он будет освобожден из-под стражи», - резюмировал его брат.

* Напомним, что 6-8 марта были задержаны 9 сотрудников Tolum TV и его партнерской организации - Института демократических инициатив. Им предъявлены обвинения в контрабанде иностранной валюты. Семь человек подвергнуты предварительному заключению сроком на 4 месяца, еще двое переданы под надзор полиции.