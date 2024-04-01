Начата выдача разрешений на деятельность такси

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, желающие заниматься услугами такси, уже должны действовать на основании соответствующих разрешений.

Разрешения выдаются в электронном виде через систему «Перевозчики» информационной системы «AYNA» - Агентством наземного транспорта Азербайджана.

Пользователям необходимо перейти по ссылке https://e-xidmet.ayna.gov.az/ и выбрать раздел заявки на получение разрешения в сфере пассажирских и грузовых перевозок автомобильным транспортом. Поскольку электронная система интегрирована в информационные системы соответствующих государственных органов, количество необходимых документов сведено к минимуму, а также создана возможность добавления сканированных копий документов, относящихся к информации, которую невозможно получить из других государственных органов.

Юридические лица или индивидуальные предприниматели, действующие без разрешения, а также операторы по бронированию такси, будут подвергнуты санкциям в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Азербайджана. Об этом говорится в сообщении Агентства наземного транспорта.