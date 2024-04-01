https://mod.gov.az/
Армения размещает на границе штурмовое оружие – минобороны Азербайджана
Министерство Азербайджана 1 апреля вновь заявило о скапливании Арменией войск на условной границе между двумя странами.
«Сосредоточение Арменией войск вдоль условной границы и создание опорных пунктов наступательного характера, создание долговременных огневых точек на различных направлениях, строительство фортификационных сооружений были зафиксированы специальными техническими средствами, имеющимися в распоряжении азербайджанских подразделений, и при визуальном наблюдении», - говорится в пресс-релизе военного ведомства.
В новопостроенных железобетонных фортификационных сооружениях размещаются артиллерийские системы и другое штурмовое оружие, а также тяжелые огневые средства вооруженных сил Армении, подчеркивается в сообщении.
«Еще раз заявляем, что любая возможная провокация со стороны Армении будет решительно пресечена Азербайджанской Армией, вся ответственность за обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Армении и его покровителей», - говорится в заключение пресс-релиза военного ведомства Азербайджана.
Политика
-
- 2 апрель 2024, 11:43
Спецпредставитель США по Ирану Абрам Пейли совершил региональный визит по столицам Южного Кавказа.
-
- 2 апрель 2024, 10:57
Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле вечером 1 апреля со стороны Армении позиций азербайджанской армии в Садаракском и Шахбузском районах Нахчыванской автономной республики (НАР).
-
- 2 апрель 2024, 09:33
Соединенные Штаты считают, что единственный способ обеспечить устойчивый мир между Арменией и Азербайджаном находится за столом переговоров.
-
- 1 апрель 2024, 18:10
У арестованного учредителя интернет-инздания Toplum TV Алескера Мамедли сохраняются серьезные проблемы со здоровьем. Об этом он сообщил в ходе телефонного звонка своему брату Насими Мамедли в понедельник.
Написать отзыв