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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Армения размещает на границе штурмовое оружие – минобороны Азербайджана

Министерство Азербайджана 1 апреля вновь заявило о скапливании Арменией войск на условной границе между двумя странами.

«Сосредоточение Арменией войск вдоль условной границы и создание опорных пунктов наступательного характера, создание долговременных огневых точек на различных направлениях, строительство фортификационных сооружений были зафиксированы специальными техническими средствами, имеющимися в распоряжении азербайджанских подразделений, и при  визуальном наблюдении», - говорится в пресс-релизе военного ведомства.

В новопостроенных железобетонных фортификационных сооружениях размещаются артиллерийские системы и другое штурмовое оружие, а также тяжелые огневые средства вооруженных сил Армении, подчеркивается в сообщении.

«Еще раз заявляем, что любая возможная провокация со стороны Армении будет решительно пресечена Азербайджанской Армией, вся ответственность за обострение ситуации ляжет на военно-политическое руководство Армении и его покровителей», - говорится в заключение пресс-релиза военного ведомства Азербайджана.

 

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