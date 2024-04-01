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(12 минут назад)
Дорога Агдам-Ханкенди

Дорога Агдам-Ханкенди

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Азербайджан активизирует усилия по восстановлению в городе  Ханкенди, районах Агдере и Ходжалы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ создании "Службы реконструкции, строительства и управления" в городах Ханкенди, Агдара и Ходжалинском районе.

Указ определяет мандат и структуру Службы в направлении решения таких важных вопросов, как жилье, инфраструктура и коммунальные услуги. Располагая первоначальным капиталом в размере 500 000 манатов, финансируемым из государственного бюджета Азербайджана, Служба должна  приступить к выполнению многогранной миссии, направленной на обновление городских ландшафтов и улучшение условий жизни жителей.

Основные задачи Службы состоят из двух частей: сохранение и техническое обслуживание существующего жилого фонда и содействие строительству новых жилых зданий, как многоквартирных комплексов, так и индивидуальных домов. Кроме того, Сервис будет играть ключевую роль в продвижении зеленых инициатив и расширении деятельности, связанной с управлением жилищно-коммунальным хозяйством, тем самым способствуя созданию более устойчивой и динамичной городской среды.

Примечательно, что деятельность Службы  будет контролироваться Наблюдательным советом, состоящим из пяти человек. В обязанности этого руководящего органа будет входить стратегическое руководство, обеспечение эффективной реализации проектов и поддержание прозрачности и подотчетности во всех начинаниях.

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