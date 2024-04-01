Спецпредставитель Евросоюза  приветствует сообщение наблюдательной миссии ЕС

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар приветствовал сообщение Мониторинговой миссии ЕС (EUmA) о том, что на границе Армении и Азербайджана нет «необычной» военной активности.

«Хорошо получить подтверждение от Мониторинговой миссии ЕС о том, что нет никаких необычных военных перемещений. Именно в этом и состоит цель миссии: обеспечить большую прозрачность и укрепить доверие. Миссия по-прежнему открыта для более тесного взаимодействия с властями Азербайджана», - написал Клаар в своем аккаунте на платформе X.

В свою очередь, Миссия ЕС 31 марта опубликовала следующее сообщение:

“EUmA весь день патрулировала границу АМ-АЗ, все спокойно и никаких необычных движений не наблюдается. EUmA желает всем мирной Пасхи!”.

Напомним, что рано утром 31 марта Минобороны Азербайджана сообщило об активном передвижении армянской военной техники и живой силы дволь границы с Азербайджаном, возложив ответственность на власти Армении за последствия от возможных провокаций на границе.