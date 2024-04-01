  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny140 C
  • Вторник, 2 апрель 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 минуты назад)
Спецпредставитель Евросоюза  приветствует сообщение наблюдательной миссии ЕС

Спецпредставитель Евросоюза  приветствует сообщение наблюдательной миссии ЕС

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Спецпредставитель Евросоюза  приветствует сообщение наблюдательной миссии ЕС

Спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаар приветствовал сообщение Мониторинговой миссии ЕС (EUmA) о том, что на границе Армении и Азербайджана нет «необычной» военной активности.

«Хорошо получить подтверждение от Мониторинговой миссии ЕС о том, что нет никаких необычных военных перемещений. Именно в этом и состоит цель миссии: обеспечить большую прозрачность и укрепить доверие. Миссия  по-прежнему открыта для более тесного взаимодействия с властями Азербайджана», - написал Клаар в своем аккаунте на платформе X.

В свою очередь, Миссия ЕС 31 марта опубликовала следующее сообщение:

“EUmA весь день патрулировала границу АМ-АЗ, все спокойно и никаких необычных движений не наблюдается. EUmA желает всем мирной Пасхи!”.

Напомним, что рано утром 31 марта Минобороны Азербайджана сообщило об активном передвижении армянской военной техники и живой силы дволь границы с Азербайджаном, возложив ответственность на власти Армении за последствия от возможных провокаций на границе.

Написать отзыв

Политика

Türkiyədəki bələdiyyə seçkilərinin nəticələri. Nə dəyişəcək? – Şahin Cəfərli Çətin sualda


InvestPro Azerbaijan Baku & Turkiye Istanbul 2024 – two conferences in one shot

Əziz Bakı şəhəri sakini!

Siz də Qlobal İqlim Dəyişmələri ilə mübarizəyə öz töhfənizi verə bilərsiniz

Dear resident of Baku city!
You too can contribute to the fight against Global Climate Change

Дорогой житель города Баку!
Вы тоже можете внести свой вклад в борьбу с глобальным изменением климата

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей