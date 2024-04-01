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(12 минут назад)
министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа

министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа

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Румыния - новые ворота для азербайджанского газа в Европу

В свете геополитических потрясений и растущей зависимости Европы от альтернативных источников энергии, Румыния неожиданно превратилась в ключевого игрока на энергетической шахматной доске. Эта страна, граничащая с Черным морем, позиционирует себя как новые ворота для поставок азербайджанского газа в Европу, играя жизненно важную роль в обеспечении энергетической безопасности континента.

Как сообщил министр энергетики Румынии Себастьян Бурдужа в ходе брифинга по итогам проведенного сегодня в Баку VIII заседания Совместной межправительственной комиссии Азербайджана и Румынии, Азербайджан является производителем и экспортером газа, а Румыния - воротами в Европу.

«Мы также являемся крупным рынком потребления газа, а также других товаров, таких как удобрения, фармацевтическая продукция и так далее. Мы стремимся к тому, чтобы газ из Азербайджана мог поступать на европейский рынок, очевидно, через Румынию», - сказал румынский министр.

Стороны намерены обсудить увеличение поставок азербайджанского газа в Румынию и работу по соответствующей инфраструктуре и юридическим аспектам.

Газовый контракт

Как известно, Трансадриатический трубопровод (TAP), протянувшийся от Каспийского моря до Италии через Турцию, Грецию и Албанию, является ключевым звеном Южного газового коридора для транспортировки азербайджанского газа в Европу. Румыния, будучи конечным пунктом Трансбалканского трубопровода, соединяющего TAP с Болгарией, Венгрией и Украиной, стала ключевым звеном в этой цепочке поставок.

В ходе заседания межправкомиссии Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) выразила готовность продлить подписанный с Румынией контракт на поставку газа до 2026 года.

 Как сообщил вице-президент SOCAR Эльшад Насиров, срок действия контракта на поставку природного газа в Румынию истек 31 марта. В рамках контракта SOCAR имела возможность поставлять 1 млрд кубометров газа ежегодно без каких-либо обязывающих условий. «Мы готовы продлить проект в этом и следующем году», - сказал Насиров.

Он поделился статистикой: последние 3 года SOCAR поставила в Румынию 1,2 млн тонн нефтепродуктов на сумму 800 млн долларов США. SOCAR Türkiyə поставила в Румынию 1,1 млн тонн нефтепродуктов и 33 тыс. тонн химической продукции на сумму 1,1 млрд долларов США, а SOCAR Trading - около 700 тыс. тонн нефтепродуктов на сумму 600 млн долларов США.

По словам Насирова, SOCAR управляет 74 заправочными станциями на территории Румынии, а инвестиции в создание инфраструктуры в этой стране составили 70 млн евро.

Геополитический аспект

Война в Украине и стремление Европы к диверсификации источников энергии последовал за отказом от российского газа, что подтолкнуло к поиску альтернативных маршрутов. В этой ситуации Румыния, обладающая развитой инфраструктурой и выгодным географическим положением, оказалась в центре внимания.

Соответственно, роль Румынии как транзитного государства для азербайджанского газа будет только возрастать. В планах – расширение TAP, что позволит увеличить объемы поставок.

Превращение Румынии в ворота для азербайджанского газа в Европу знаменует собой новую главу в истории этой страны. Это не только геополитический поворот, но и возможность для экономического роста и развития.

Экономические перспективы

Превращение Румынии в газовый хаб несет в себе ряд экономических выгод. Транзит азербайджанского газа через страну стимулирует развитие энергетического сектора, создает новые рабочие места и увеличивает налоговые поступления. Кроме того, это может привести к снижению цен на газ для румынских потребителей, что станет долгожданным в условиях роста энергозатрат.

Между тем, наряду с газовым сотрудничеством, как заметил Бурдужа, Румыния надеется на прогресс в реализации Соглашения о стратегическом партнерстве в области поставок «зеленой» энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии.

Министр отметил, что Румыния намерена работать над новым проектом терминала сжиженного природного газа, «который будет обслуживать наши две страны».

Среди важнейших проектов, которые будут подробно обсуждены в Баку, министр назвал проект доставки сжиженного природного газа из терминала Кулеви SOCAR до порта Констанца, проект Back Sea Energy по доставке «зелёной» энергии с будущих ветряных электростанций Каспия.

Как уточнил Эльшад Насиров, для реализации новых энергетических проектов с Румынией необходимо согласование ряда вопросов с регулятором в Румынии.

Вице-президент Госнефтекомпании отметил, что SOCAR ждет детальных предложений от румынской стороны по СПГ-проекту, как и по проекту Black Sea Energy.

Однако для сотрудничества есть и другие потенциально взаимовыгодные сферы экономики. Помимо энергосотрудничества, в Баку обсуждены вопросы сотрудничества в сфере туризма и культурных обменов.

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