Глава МИД Грузии посетит Азербайджан
Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили накануне приняла посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева.
Как сообщила пресс-служба МИД, стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, включая подготовку к предстоящему официальному визиту министра в Баку.
Также были рассмотрены планы 10-го заседания азербайджано-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое пройдет в Баку в ближайшие дни.
Стороны подтвердили широкомасштабное, стратегическое партнерства Грузии и Азербайджана, прежде всего в торгово-экономической, транспортной и энергетической сферах.
На встрече также была подчеркнута важность мирного и стабильного развития в регионе. Обе стороны выразили приверженность дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, сказано в сообщении.
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