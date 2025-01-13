Глава МИД Грузии посетит Азербайджан

Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили накануне приняла посла Азербайджана в Грузии Фаига Гулиева.

Как сообщила пресс-служба МИД, стороны обсудили ключевые вопросы двусторонней повестки, включая подготовку к предстоящему официальному визиту министра в Баку.

Также были рассмотрены планы 10-го заседания азербайджано-грузинской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, которое пройдет в Баку в ближайшие дни.

Стороны подтвердили широкомасштабное, стратегическое партнерства Грузии и Азербайджана, прежде всего в торгово-экономической, транспортной и энергетической сферах.

На встрече также была подчеркнута важность мирного и стабильного развития в регионе. Обе стороны выразили приверженность дальнейшему укреплению стратегического сотрудничества между Азербайджаном и Грузией, сказано в сообщении.