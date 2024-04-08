Глава МИД отправился в Бишкек
Глава МИД отправился в Бишкек
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов 8 апреля отбыл с официальным визитом Кыргызстан с официальным визитом.
В рамках визита, он проведет встречи с министром иностранных дел Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым и другими высокопоставленными лицами, говорится в сообщении МИД Азербайджана.
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