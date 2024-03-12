Группа представителей медиа призвали главу МВД отдать Алескера Мамедли на поруки

Группа журналистов и медиаэкспертов Азербайджана обратились к главе МВД Вилаяту Эйвазову с просьбой освободить из-под стражи соучредителя Toplum TV Алескера Мамедли, арестованного в рамках следствия по делу о Toplum TV.

«Многие годы мы знаем Алескера Мамедли, как грамотного медиа-эксперта, далекого от радикализма опытного юриста, сторонника законности», - говорится в обращении.

Авторы обращения подчеркивают, что не хотят вмешиваться в полномочия государственных органов по расследованию подозрений о деятельности отдельных лиц.

«Основная причина нашего беспокойства - выявление при недавнем медобследовании опухолей во внутренних органах Алескера Мамедли. Врачи считают их злокачественными и отмечают необходимость углубленного обследования и интенсивного лечения», - сказано в обращении.

Авторы просят министра оказать создать возможность, чтобы на период следственных действий Мамедли был на свободе. «Велика вероятность того, что его жизнь зависит от этой возможности. Мы готовы взять на себя необходимые обязательства для изменения меры пресечения в отношении нашего коллеги.

Мы и ранее обращались к Вам с подобными обращения. Пользуясь, случаем хотим поблагодарить за то, что Вы сразу решили проблему.

Надеемся, что и в этом случае, будут учтены принципы и законности и гуманизма», - отмечено в обращении.

Петицию подписали глава журналистского объединения «Новое поколение» Ариф Алиев, медиа эксперт, профессор БГУ Гулу Магеррамли, руководитель Союза журналистов Азербайджана и он-лайн издания «Айна-Зеркало» Эльчин Шихлы и директор агентства Turan Мехман Алиев.