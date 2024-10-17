Губад Ибадоглу номинирован на премию имени Андрея Сахарова

Азербайджанский ученый, антикоррупционный активист и политик Губад Ибадоглу в числе трех номинантов на премию Европарламента «Свобода мысли» имени академика Сахарова за 2024 год.

Члены парламентских комитетов по иностранным делам и развитию Европарламента в ходе тайного голосования в четверг выбрали трех финалистов на эту премию, говорится в сообщении на сайте организации. https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20241011IPR24524/2024-sakharov-prize-finalists-shortlisted-by-meps

Лидер демократических сил Венесуэлы и избранный президент этой страны Эдмундо Гонсалес Уррутия – второй в списке номинантов.

Третий номинант - две партнерские организации - палестинская ассоциация «Женщины за мир» и арабо-еврейская организация «Женщины Солнца», Израиль/Палестина.

Кандидатура Ибадоглу была выдвинута фракцией «Зеленые/Европейский свободный альянс». Доктор Губад Ибадоглу является азербайджанским учёным и активистом борьбы с коррупцией. Он был арестован в 2023 году после критики нефтегазовой отрасли страны и создания благотворительной организации для возвращения украденных государственных ресурсов.

Сейчас он находится под домашним арестом и ему грозит до 17 лет тюрьмы. Его задержание стало началом продолжающегося преследования ученых и гражданского общества в преддверии форума COP29, который Баку примет в ноябре. В своей резолюции от апреля 2024 года Европарламент призвал снять с него обвинения и снять запрет на поездки», - говорится в сообщении Европарламента.

Председатель Европарламента Роберта Метсола и лидеры политических групп выберут лауреата в четверг 24 октября. Победитель будет объявлен сразу после этого на пленарном заседании Европарламента в Страсбурге.

Церемония награждения, которая предусматривает премию в размере 50 000 евро состоится на декабрьском пленарном заседании в Страсбурге.