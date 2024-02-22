Япония и Азербайджан устанавливают прочные связи на фоне общей приверженности устойчивому развитию

В рамках празднования дня рождения императора Нарухито посольство Японии в Азербайджане организовало прием, подчеркивающий неизменную теплоту отношений между двумя народами. Это событие, ежегодно отмечаемое 23 февраля, собрало более 10 000 добрых пожеланий из Японии, отражающих глубокое почтение и энтузиазм к императорской семье в японском обществе.

Посол Японии в Азербайджане Кацуя Ватанабе в интервью азербайджанским журналистам подчеркнул прочные 30-летние официальные отношения между двумя странами, отмеченные дружбой и сотрудничеством в различных областях. На фоне объявления Азербайджаном 2024 года "Годом солидарности за зеленый мир" посол Ватанабэ выразил готовность Японии поддержать усилия Азербайджана по обеспечению экологической устойчивости.

В связи с тем, что в ноябре Азербайджан примет COP29, посол Ватанабе подчеркнул приверженность Японии сотрудничеству, признав потенциал Азербайджана играть ведущую роль в глобальных экологических инициативах. Он подчеркнул готовность Японии поделиться опытом и технологическими ноу-хау, особенно в энергетическом секторе, чтобы помочь Азербайджану перейти к более экологичному обществу.

Действительно, японские компании активно участвуют в энергетических проектах по всему Азербайджану, включая не только Карабахский регион, но и Нахчыванскую Автономную Республику. Это сотрудничество свидетельствует о совпадении интересов, а опыт Японии дополняет амбиции Азербайджана в области устойчивого развития.

Эльнур Мамедов, заместитель министра иностранных дел Азербайджана, поддержал идею расширения сотрудничества, особенно в области возобновляемых источников энергии. На фоне усилий Азербайджана по постконфликтному восстановлению и оживлению экономики Мамедов выразил надежду на более глубокое взаимодействие с Японией, сославшись на текущие проекты в области образования, здравоохранения и сельского хозяйства, осуществляемые при содействии японских гуманитарных организаций.

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Японией выходят за рамки традиционной дипломатии, охватывая межрегиональные партнерства, которые укрепляют связи между людьми. Примерами могут служить растущие связи между Исмаиллинским районом и городом Ито, Хатаинским районом и городом Сика, а также текущие инициативы, связывающие Агдам с Хиросимой и Шушу с Окаямой.

Вклад Японии в развитие Азербайджана подчеркивается ее обширным портфелем проектов, охватывающим более 300 инициатив, охватывающих различные секторы. Примечательно, что товарооборот между двумя странами в 2023 году вырос на 49% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 452 миллионов долларов США. Этот экспоненциальный рост отражает углубление экономической интеграции и взаимную выгоду, получаемую от двустороннего партнерства.