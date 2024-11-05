Ильхам Алиев прибыл в Бишкек

В Бакинском СИЗО-1 резко ухудшилось состояние активиста Ниджата Ибрагима, сообщила Turan его супруга Парвин Ибрагим. По ее словам, Ибрагим сегодня позвонил и рассказал о сильных болях в спине и он едва может двигаться. В последнее время у него также повысилось артериальное давление и врачи диагностировали гиперторнию.