Ильхам Алиев в Ходжалы

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана пройдет 28-29 февраля в Берлине. Такая договоренность была достигнута на встрече лидеров Германии, Армении и Азербайджана в Мюнхене в середине февраля. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.