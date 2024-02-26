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(6 часов назад)
Проект мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в Ходжалинском районе

Проект мемориала жертвам Ходжалинского геноцида в Ходжалинском районе

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев в Ходжалы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заложил сегодня в Ходжалы фундамент мемориала памяти жертв Ходжалинского геноцида и встретился с представителями районной общественности, сообщает сайт главы государства.

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