Ильхам Алиев выступил за скорейшее прекращение войны в Газе

Азербайджан выступает за создание независимого Палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, заявил сегодня президент Ильхам Алиев.

«Позиция Азербайджана однозначна - должно быть создано независимое палестинское государство, а Восточный Иерусалим должен стать ее столицей. Сегодняшняя трагедия в Газе должна быть скоро прекратиться. Война должна закончиться, и все вопросы должны быть решены путем переговоров», - сказал Алиев сегодня в Каире в заявлении для прессы по окончанию переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

По словам Алиева, Азербайджан поддерживает усилия в данном направлении и инициативы Каира должны быть приняты во внимание.

В свою очередь, ас-Сиси сообщил, что лидеры двумя стран обсудили «усилия Египта по увеличению объемов гуманитарной помощи палестинскому народу в секторе Газа и подчеркнули необходимость создания независимого палестинского государства в границах по состоянию на 4 июня 1967 года».