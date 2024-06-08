Подписаны азербайджано-египетские документы

Подписанием пакета двусторонних соглашений завершились сегодня переговоры в Каире президентов Азербайджана и Египта Ильхама Алиева и Абдель-Фаттаха ас-Сиси.

В частности, подписаны меморандумы о взаимопонимании между министерствами молодежи и спорта, энергетики, экономики и транспорта.

Кроме того, подписан меморандум о взаимопонимании о дружбе и сотрудничестве между Исполнительной властью города Баку и губернаторством Каира.

Кроме того, принят "Совместный план действий на 2024-2025 годы между Агентством по поощрению экспорта и инвестиций Азербайджанской Республики (AZPROMO) и Главным управлением инвестиций и свободных зон Арабской Республики Египет (GAFI)" .

Подписан также "Протокол о намерениях по сотрудничеству между Министерством экономики Азербайджанской Республики и Министерством нефти и минеральных ресурсов Арабской Республики Египет".