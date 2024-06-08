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(10 часов назад)
Апелляционный суд смягчил приговор активисту ПНФА

Апелляционный суд смягчил приговор активисту ПНФА

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд смягчил приговор активисту ПНФА

В Бакинском апелляционном суде завершилось рассмотрение жалобы на приговор  активисту Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Эльбаи Керимли.

По итогам разбирательства, апелляционная инстанция переквалифицировала обвинение со ст. 234.4.3, (незаконное приобретение, хранение наркотиков в крупном размере в целях сбыта) на более мягкую статью 234.1-1  (незаконное приобретение, хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта) УК Азербайджана и уменьшило срок тюремного наказания с 6 до 5 лет, сообщил Turan адвокат Неймат Керимли.

Тем не менее, по его словам, защита подаст кассационную жалобу в Верховный суд.

"Мы будем настаивать на оправдании Эльбаи Керимли. Ведь, этот молодой человек  вообще не совершил преступления, наркотики не имеют к нему отношения», - сказал адвокат.

Ранее, в суде Э.Керимли отверг обвинение, заявив, что оно сфабриковано по политическим мотивам.

По утверждению Э.Керимли, истинной причиной его ареста стало, то что в вгусте прошлого года на памятнике Гейдару Алиеву он написал «Сталин».

 

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