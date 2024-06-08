Апелляционный суд смягчил приговор активисту ПНФА
Апелляционный суд смягчил приговор активисту ПНФА
В Бакинском апелляционном суде завершилось рассмотрение жалобы на приговор активисту Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Эльбаи Керимли.
По итогам разбирательства, апелляционная инстанция переквалифицировала обвинение со ст. 234.4.3, (незаконное приобретение, хранение наркотиков в крупном размере в целях сбыта) на более мягкую статью 234.1-1 (незаконное приобретение, хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта) УК Азербайджана и уменьшило срок тюремного наказания с 6 до 5 лет, сообщил Turan адвокат Неймат Керимли.
Тем не менее, по его словам, защита подаст кассационную жалобу в Верховный суд.
"Мы будем настаивать на оправдании Эльбаи Керимли. Ведь, этот молодой человек вообще не совершил преступления, наркотики не имеют к нему отношения», - сказал адвокат.
Ранее, в суде Э.Керимли отверг обвинение, заявив, что оно сфабриковано по политическим мотивам.
По утверждению Э.Керимли, истинной причиной его ареста стало, то что в вгусте прошлого года на памятнике Гейдару Алиеву он написал «Сталин».
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