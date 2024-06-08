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(10 часов назад)
В Москве прошла встреча по безопасности и стабильности на Южном Кавказе
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Москве прошла встреча по безопасности и стабильности на Южном Кавказе

8 июня заместитель Министра иностранных дел России Михаил Галузин провел встречу с сопредседателями Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье (МЖД) – представителем ООН Дж.Султаноглу, спецпредставителем Действующего председателя ОБСЕ по Южному Кавказу В.Мошану и спецпредставителем Евросоюза по Южному Кавказу Т.Клааром.

Как сообщила пресс-служба МИД РФ, Состоялся обмен мнениямт в контексте подготовки к предстоящему 25-26 июня очередному раунду МЖД. 

«С российской стороны была подчеркнута важность наращивания коллективных усилий по обеспечению прочной безопасности Абхазии и Южной Осетии, недопущению провокаций в грузино-абхазском и грузино-югоосетинском приграничье, поиску развязок по нерешенным вопросам через конструктивный и взаимоуважительный диалог», - сказано в сообщении.

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