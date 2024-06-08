В воскресенье в Азербайджане воздух прогреется до +35°
В воскресенье в Азербайджане воздух прогреется до +35°
В воскресенье, 9 июня в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно. В некоторых частях полуострова ночью и утром возможны кратковременные дожди и грозы. Северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.
Температура воздуха ночью составит +20 +23°, днем +28 +33°, сообщила Национальная гидрометеорологическая служба Азербайджана.
По районам Азербайджана, местами ожидаются кратковременные дожди, в горных и предгорных местностях возможны ливни, грозы и град. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром временами туман. Подует умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит +18 +22°, днем +30 +35°, горах ночью +8 +13°, днем +15 +20°.
Общество
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