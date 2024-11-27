Индия поставила в Армению первую партию ракетных систем Pinaka и Akash

Согласно сообщению издания Times of India, первая партия ракетных систем Pinaka поставлена в Армению.

Индийская 214-мм реактивная система залпового огня Pinak предназначена для поражения живой силы, легкобронированной и бронированной техники, пусковых ракетных установок, разрушения командных пунктов, узлов связи и объектов военно-промышленной инфраструктуры, дистанционной установки противотанковых и противопехотных минных полей.

Для стрельбы применяются два типа ракет дальностью 40 км и 120 км. Согласно данным из открытых источников, Армения получит от 24 до 40 таких систем в течение 2 лет.

По данным Times of India, Армения получила также партию ракетных комплексов Akash малой дальности. Он предназначен для обеспечения противовоздушной обороны различных объектов и группировок войск. Комплекс способен поражать цели на низких и средних высотах на дальности от 3,5 до 25 км. РЛС комплекса позволяет одновременно наводить на цели 12 ракет.

Публикация в индийской прессе по этому поводу вызвала беспокойство в Ереване, где опасаются реакции Баку. В этой связи, официальный Ереван обратился к соответствующих структурам Индии с просьбой не публиковать в прессе сообщения о поставках вооружений в Армению.