Инвалид первой группы 27-е сутки продолжает голодовку в СИЗО
Инвалид первой группы 27-е сутки продолжает голодовку в СИЗО
Содержащийся под арестом инвалид I группы, парализованный активист Фамиль Халилов 27-е сутки проводит голодовку. Он протестует против незаконного ареста.
Халилов намерен продолжать голодовку «до конца», заявила Turan супруга активиста Кичикханым Халилова после встречи с ним в СИЗО 10 сентября.
«Голодовка уже сказывается на его здоровье, вчера у него взяли образцы на анализ крови», - сказала она.
Активист пьет только воду и принимает обезболивающие лекарства. В течение 27 дней голодовки ни одна государственная структура не поинтересовалась состоянием здоровья Халилова.
Получить комментарии в пенитенциарной службе не удалось.
* Халилову, задержанному 2 мая, предъявлено обвинение по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Его родственники утверждают, что он невиновен и наказан за критические посты в адрес властей в социальных сетях.
15 августа Халилов начал голодовку с требованием освобождения.
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