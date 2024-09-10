Инвалид первой группы 27-е сутки продолжает голодовку в СИЗО

Содержащийся под арестом инвалид I группы, парализованный активист Фамиль Халилов 27-е сутки проводит голодовку. Он протестует против незаконного ареста.

Халилов намерен продолжать голодовку «до конца», заявила Turan супруга активиста Кичикханым Халилова после встречи с ним в СИЗО 10 сентября.

«Голодовка уже сказывается на его здоровье, вчера у него взяли образцы на анализ крови», - сказала она.

Активист пьет только воду и принимает обезболивающие лекарства. В течение 27 дней голодовки ни одна государственная структура не поинтересовалась состоянием здоровья Халилова.

Получить комментарии в пенитенциарной службе не удалось.

* Халилову, задержанному 2 мая, предъявлено обвинение по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Его родственники утверждают, что он невиновен и наказан за критические посты в адрес властей в социальных сетях.

15 августа Халилов начал голодовку с требованием освобождения.