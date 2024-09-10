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(3 часа назад)
Проект мирного договора с Азербайджаном предусматривает установление дипотношений – Пашинян

Проект мирного договора с Азербайджаном предусматривает установление дипотношений – Пашинян

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Проект мирного договора с Азербайджаном предусматривает установление дипотношений – Пашинян

10 сентября, выступая на международном форуме «Ереванский диалог» премьер-министр Никол Пашинян коснулся переговоров по мирному договору между Арменией и Азербайджаном.

Он подтвердил, что полностью согласованы 13 пунктов проекта и его преамбула. «Еще 3 пункта, состоящие из двух предложений, частично согласованы. Одно предложение этих статей согласовано, другое - нет", - добавил он.

"Согласованная часть мирного договора предусматривает положение об установлении дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном.  Мы сделали это предложение публично и официально. Выражаю готовность в кратчайшие сроки подписать согласованный текст мирного договора и договора об установлении отношений», - продолжил Пашинян.

Он отверг претензии Азербайджана к Конституции Армении. По его словам, наоборот, в Конституции Азербайджана имеются территориальные претензии к Армении. В Конституционном акте, принятом  Азербайджаном в 1991 году, есть отсылка на Декларацию о независимости Азербайджанской Республики 1918 года, где территории современной Армения указаны, как территория Азербайджана. «Но мы не делаем это предметом переговоров, потому что в согласованном тексте Мирного договора есть пункт о том, что стороны не могут ссылаться на свое внутреннее законодательство для оправдания невыполнения  положений мирного договора», - сказал он.

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