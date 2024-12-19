К визиту командующего Сухопутными войсками Турции в Баку

К визиту командующего Сухопутными войсками Турции в Баку

Продолжается визит в Азербайджан командующего Сухопутными войсками Турции генерала Тунджая Алтуга.

Накануне он провел встречу с командующим Сухопутными войсками ВС Азербайджана, замминистра обороны Хикметом Мирзоевым.

Были обсуждены вопросы приведения ВС Азербайджана в соответствие с моделью ВС Турции, сообщает пресс-службы Минобороны.

Далее прошла встреча турецкой делегации с командованием ВВС Намигом Исламзаде.

В ходе встречи была подчеркнута значимость двустороннего военного сотрудничества в укреплении арсенала ВВС Азербайджана.

Далее турецкие гости посетили штаб Военно-морских сил Азербайджана и были приняты с И.О. командующего Шахином Мамедовым. На встрече состоялся обмен мнениями о совместных учениях и обмена опытом.