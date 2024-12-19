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(6 часов назад)
К визиту командующего Сухопутными войсками Турции в Баку

К визиту командующего Сухопутными войсками Турции в Баку

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

К визиту командующего Сухопутными войсками Турции в Баку

Продолжается визит в Азербайджан командующего Сухопутными войсками Турции генерала  Тунджая Алтуга.

Накануне он провел встречу с командующим Сухопутными войсками ВС Азербайджана, замминистра обороны  Хикметом Мирзоевым.

Были обсуждены вопросы приведения ВС Азербайджана в соответствие с моделью ВС Турции, сообщает пресс-службы Минобороны.

Далее прошла встреча турецкой делегации с командованием ВВС Намигом Исламзаде.

В ходе встречи была подчеркнута значимость двустороннего военного сотрудничества в укреплении арсенала ВВС Азербайджана.

Далее турецкие гости посетили штаб Военно-морских сил Азербайджана и были приняты  с И.О.  командующего Шахином Мамедовым. На встрече состоялся обмен мнениями о совместных учениях и обмена опытом.

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