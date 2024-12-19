Иран приостанавливает ужесточение закона о хиджабе из-за опасений протестов, заявил чиновник

Иран приостановил реализацию спорного нового закона, ужесточающего требования к ношению женщинами хиджаба. По мнению многих наблюдателей, этот шаг мог бы спровоцировать массовые протесты, подобные тем, что последовали за смертью Махсы Амини в 2022 году, сообщил высокопоставленный чиновник.

Вице-президент Ирана по парламентским делам Шахрам Дабири заявил, что спорный законопроект, одобренный парламентом в сентябре 2023 года, не будет направлен правительству на этой неделе, как изначально планировалось. «После обсуждений было решено, что парламент пока не будет направлять закон правительству», — сказал Дабири реформистской газете Ham Mihan.

Дабири добавил, что решение отложить принятие закона, который предполагает более суровое наказание для женщин, нарушающих правила ношения хиджаба, и предприятий, их обслуживающих, было принято высшими руководителями, а также законодательными и судебными органами Ирана, не вдаваясь в подробности.

Если бы законопроект был принят, реформаторский президент Масуд Пезешкиан был бы юридически обязан одобрить его в течение пяти дней, а законодательство вступило бы в силу через 15 дней. Законы Ирана не допускают президентского вето. Пезешкиан мог бы обратиться к Верховному лидеру аятолле Али Хаменеи с просьбой вмешаться или решить не применять закон, рискуя конституционным кризисом, который сторонники жесткой линии могли бы использовать для подрыва его администрации.

Пезешкиан ранее критиковал законопроект как содержащий «многочисленные двусмысленности и проблемы». Предлагаемые наказания в соответствии с законодательством варьировались от штрафов в размере 800 долларов за первое нарушение до 1500 долларов и до 15 лет тюрьмы за повторное нарушение. Знаменитости и публичные личности могут столкнуться с конфискацией 8% своего чистого капитала, в то время как предприятия, обслуживающие женщин без чадры, рискуют получить штраф или закрыться.

Законопроект также предлагал запреты на поездки и усиленные меры наблюдения, включая доступ к записям частной безопасности. Масштабность трехлетнего плана беспрецедентна для Ирана.

Смерть Махсы Амини в сентябре 2022 года после ее задержания полицией нравов за якобы ненадлежащее ношение хиджаба спровоцировала общенациональные протесты. Хотя Тегеран отрицает ответственность за ее смерть, следователи ООН пришли к выводу, что она получила смертельные травмы от рук полиции. Подавление протестов привело к гибели по меньшей мере 500 человек и арестам более 22 000 человек.

С тех пор иранские женщины все чаще нарушают существующие законы о хиджабе, появляясь на публике с непокрытыми волосами, несмотря на угрозу ареста или судебного преследования. Недавний опрос показал, что почти половина жителей Тегерана выступают против обязательных законов о хиджабе.

Приостановка законопроекта отражает растущие трудности, с которыми сталкиваются иранские власти в поиске баланса между жесткой политикой и риском общественных беспорядков.