Конституционный суд Грузии отклонил иск о выборах, подтвердив избирательные процедуры

Конституционный суд Грузии отклонил иск, оспаривающий избирательные процедуры, придя к выводу, что жалобы не имеют достаточных оснований. Решение, вынесенное 3 декабря после пленарного заседания суда 28-29 ноября, является окончательным и обжалованию или пересмотру не подлежит.

Истец выразил обеспокоенность по поводу тайны голосования на парламентских выборах 2024 года. Однако суд не нашел никаких доказательств того, что какая-либо из оспариваемых правил нарушала принцип тайны. В частности, суд заявил, что ни одно положение избирательного процесса не допускает нарушения конфиденциальности голосования, например, маркировки бюллетеней таким образом, чтобы это было видно с обеих сторон после голосования.

Истец утверждал, что процесс голосования, включая выбор бюллетеней и маркеров на избирательных участках, привел к появлению отметок после того, как избиратели заполнили свои бюллетени. В исковом заявлении утверждалось, что видимость знаков нарушала конфиденциальность избирателей, поскольку выбор мог быть определен лицами, стоящими около урны для голосования. Однако суд решил, что жалоба направлена ​​не на конституционные правила, а на действия избирательной комиссии при отборе бюллетеней и маркеров.

В подробном объяснении суд подчеркнул, что для успешного рассмотрения конституционного иска истец должен доказать, что предполагаемая проблема напрямую связана с оспариваемыми законами, а не с поведением избирательных органов. Суд отклонил довод о том, что избирательные процедуры, определенные оспариваемыми нормами, по сути нарушают тайну голосования.

Что касается второго аргумента истца о доступности избирательных участков для граждан Грузии, проживающих за рубежом, суд постановил, что отсутствие избирательных участков вблизи мест проживания экспатриантов не является нарушением избирательных прав. Он отметил, что участие в выборах требует от граждан соблюдения определенных условий, таких как предъявление действительного удостоверения личности и явки в установленные избирательные пункты.

Суд далее пояснил, что, хотя государство не могло открыть избирательные участки в каждом месте за рубежом, оно предоставило достаточно ресурсов для организации голосования в районах со значительным грузинским населением. Претензия истца о дискриминации была отклонена как необоснованная, а суд указал на логистические проблемы в обеспечении доступности выборов для граждан, находящихся за рубежом, особенно в странах, которые намного больше, чем Грузия.

Постановление, вынесенное членами пленума суда, сопровождалось особым мнением двух судей — Георгия Кверенчхиладзе и Теймураза Тугуши.

Это решение завершает многомесячные юридические дебаты вокруг процедур парламентских выборов 2024 года и создает важный прецедент для будущих конституционных проблем в избирательном процессе Грузии.