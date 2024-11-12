КЗЖ призвал делегатов COP29 добиваться освобождения арестованных в Азербайджане журналистов

Базирующийся в Нью-Йорке Комитет по защите журналистов (КЗЖ) призвал делегации, приехавшие на саммит COP29 в Баку, оказать давление на власти Азербайджана в связи с репрессиями против представителей независимых медиа.

"По меньшей мере, 15 журналистов ожидают суда по обвинениям, по которым им грозит от восьми до 20 лет тюрьмы.

Отношение Азербайджана к прессе абсолютно несовместимо с ценностями прав человека, и в стране, принимающей конференцию ООН", - заявила координатор программ КЗЖ по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид.

"КЗЖ призывает власти Азербайджана освободить всех несправедливо заключенных журналистов и поддержать свободу прессы, а ООН - гарантировать, что крупные мероприятия не будут проводиться в странах с ужасающей ситуацией в области прав человека и свободы прессы, таких как Азербайджан", - добавила она.

6 ноября КЗЖ и 16 других международных правозащитных организаций призвали Евросоюз напрямую поднять вопрос об ухудшении ситуации с правами человека в стране. За последний год власти Азербайджана предъявили обвинения по меньшей мере 15 журналистам в совершении тяжких уголовных преступлений в отместку за их работу, 13 из которых находятся в предварительном заключении. Большинство из тех, кто находится за решеткой, работают в последних оставшихся независимых СМИ Азербайджана и сталкиваются с обвинениями в контрабанде валюты, связанными с предполагаемым получением средств от западных доноров, подчеркивается в заявлении КЗЖ.