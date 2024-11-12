РБГ призвали освободить арестованных в Азербайджане журналистов

«Репортеры без границ» призвали международное сообщество оказать давление на власти Азербайджана для освобождения журналистов и прекращения нарушения прав человека

«Ограничения доступа, физическое насилие, аресты: в Азербайджане, нефтегазовом государстве, которое получает более 90% своих доходов от экспорта углеводородов, журналисты, освещающие такие деликатные темы, как окружающая среда, работают на минном поле. За последний год власти арестовали около 15 журналистов за их работу», - говорится в заявлении этой организации.

Среди тех, кто под стражей - Наргиз Абсаламова, которая расследовала темы, связанные с окружающей средой.

«Защита журналистики, особенно экологической журналистики, должна стать предпосылкой для проведения конференции ООН по климату. Как можно мириться, что нефтегазовая страна, которая бросает своих независимых журналистов в тюрьму, является хозяином мероприятия, которые определяют будущее глобального климата?», - сказано в заявлении.

РБГ призывает международное сообщество потребовать от властей Азербайджана освободить заключенных журналистов, положить конец вопиющим нарушениям свободы прессы и взять на себя обязательство защищать независимую журналистику», - заявила Жанна Кавелье, руководитель отдела РБГ по Восточной Европе и Центральной Азии

Освещать катастрофические последствия добычи углеводородов и полезных ископаемых в Азербайджане особенно рискованно для журналистов. Задержанная 30 ноября 2023 года по ложному обвинению в «контрабанде иностранной валюты» Наргиз Абсаламова работала в Abzas Media - одном из немногих независимых СМИ. Она освещал протесты жителей села Сёюдлю в июне 2023 года на западе Азербайджана, пострадавших от токсичных отходов открытого золотого рудника.

Полиция жестоко разогнала мирную толпу и силой выдворила троих журналистов, в том числе Наргиз Абсаламову. Ее коллега Эльмаддин Шамильзаде через две недели подвергся пыткам и угрозам изнасилованием за отказ предоставить кодом доступа к его телефону и удаления фотографии с акции протеста жителей села.

На сегодняшний день журналистка, четверо ее коллег из Abzas Media и восемь других независимых медиа, в том числе из Toplum TV , страдают от жестокого обращения или унизительных условий содержания в тюрьме, как сообщала об этом главный редактор Abzas Media Севиндж Вагифгызы.

Наргиз Абсаламова, которой грозит до 12 лет лишения свободы, лишена свиданий с близкими.