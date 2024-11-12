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(6 минут назад)
Игбал Абилов

Игбал Абилов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд оставил Игбала Абилова под стражей

Бакинский апелляционный суд 11 ноября рассмотрел жалобу на отказ изменения меры пресечения на домашний арест талышского исследователя Игбала Абилова, сообщила Turan адвокат Ровшана Рагимова.

Рассмотрение жалобы состоялось в онлайн-формате. "Защита указала, что за почти четыре месяца содержания Абилова под стражей фактически следственных действий не проводилось, и правовых оснований для содержанияь его под стражей нет.

С другой стороны, Абилов - ученый, кинорежиссер, его научно-фантастический фильм был удостоен высшей награды на престижном фестивале в Италии. Мы считаем, что, оставаясь на свободе, Абилов мог бы продолжить научную и творческую работу и при необходимости по первому вызову явиться на следствие", - рассказала адвокат.

Однако суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу. Назначенный судом срок ареста Абилова истекает 22 ноября, и адвокат предполагает, что следствие будет просить о продлении ареста. Если это произойдет, то защита подаст апелляцию, продолжила адвокат Рагимова.

*Игбал Абилов был задержан 22 июля, когда приехал в Азербайджан к родственникам.  Ему предъявлены обвинения по статьям: 274 (государственная измена), 281.3 (публичные призывы, направленные против государства, совершенные по заданию иностранных организаций или их представителей) и 283.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды) УК Азербайджана.

В частности, утверждается, что все эти преступления были совершены по указанию спецслужб Армении.

Абилов отвергает обвинения и заявляет, что занимался исключительно научной деятельностью. Большая группа ученых из разных стран мира  обратились к руководству Азербайджана с просьбой содействия в освобождении Абилова. Правозащитники признали Абилова политзаключенным.

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