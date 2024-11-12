В Абхазии обостряются митинги оппозиции из-за задержания активистов, протесты блокируют дороги и мосты

Массовые протесты вспыхнули в Абхазии в понедельник, когда оппозиционные силы вышли на улицы Сухуми после задержания нескольких активистов. Десятки демонстрантов собрались у здания Службы государственной безопасности страны, требуя освобождения задержанных лиц. Протесты также перекинулись на площадь Свободы, что привело к беспорядкам по всей столице.

Активисты заблокировали ключевую инфраструктуру, включая главную республиканскую трассу и два крупных моста, что усилило напряженность. Протестующие потребовали немедленного освобождения арестованных и аннулирования соглашений, связанных с российскими инвестиционными проектами в регионе.

Напряженность обостряется на фоне задержаний

Беспорядки в Сухуми усилились в понедельник вечером, когда демонстранты собрались у здания Службы государственной безопасности, требуя освобождения активистов, предположительно задержанных после столкновения с депутатом парламента возле Национального парламента. Во время митинга произошли столкновения, что еще больше накалило обстановку.

По словам Аслана Барзица, главы оппозиционной партии «Форум национального единства Абхазии», были арестованы пять активистов, среди которых такие известные деятели, как Омер Смыр, бывшие депутаты Гарри Кокая и Алмасхан Ардзинба, а также Рамаз Джопуа и Аслан Гварамия. Барзиц утверждал, что задержания были политически мотивированными, что оспаривали правительственные чиновники, связывавшие аресты с нарушениями закона в отношении депутата.

Оппозиция заявляет о политических репрессиях

Кадры предполагаемого противостояния и последующих задержаний широко распространились по местным каналам Telegram. Лидеры оппозиции осудили аресты, назвав их жесткими. «Характер задержаний был таким, как будто они задерживали опасных преступников. Если бы Служба безопасности пригласила их на допрос, они бы пришли добровольно», — заявил лидер оппозиции Адгур Ардзинба.

Местные сообщения из Telegram-канала «Республика» свидетельствуют о том, что родственникам задержанных активистов отказано в доступе, и никакой информации об их состоянии не предоставлено. К утру вторника протестующие собрались на площади Свободы, заблокировав Гумистинский и Кодорский мосты, усилив давление на власти.

Ответ правительства

Президент Аслан Бжания провел экстренное совещание с представителями силовых структур для решения разворачивающегося кризиса. Генеральный прокурор Адгур Агрба сообщил о попытках родственников задержанных и членов оппозиции незаконно проникнуть в здание СГБ, которые были пресечены правоохранительными органами.

Глава СГБ Дмитрий Кучуберия охарактеризовал протесты как «массовые беспорядки», отметив, что один из демонстрантов пытался силой прорваться через ворота. Министр внутренних дел Роберт Киут назвал инцидент с участием депутата парламента нападением. Хотя личность депутата не разглашается, проправительственные Telegram-каналы предположили, что это был Алмас Акаба.

Лидер оппозиции Адгур Ардзинба заявил, что задержания были вызваны защитой активистами национальных интересов. «Мы будем требовать не только их освобождения, но и отмены соглашения, которое предоставляет олигархам неоправданные привилегии и открывает путь к продаже Абхазии», — заявил он.

Спорное инвестиционное соглашение находится под пристальным вниманием

Протесты стали ответом на двустороннее соглашение между Россией и Абхазией, подписанное 30 октября, которое направлено на содействие российским инвестициям в самопровозглашенную республику. Соглашение подписали вице-премьер Абхазии и министр экономики Кристина Озган и министр экономического развития России Максим Решетников в Москве.

По словам российских чиновников, соглашение определяет права и обязанности сторон и включает положения о поддержке юридических лиц, занимающихся инвестиционной деятельностью в Абхазии. Решетников отметил, что соглашение будет способствовать росту экономики региона, ожидается рост в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, туризме и гостиничном бизнесе.

Озган подчеркнул важность инвестиций в стабилизацию экономики Абхазии, отметив более чем двукратный рост капиталовложений за последние четыре года, превысивший 11 млрд рублей. «Положительная тенденция также отражается в росте среднемесячной заработной платы, ВВП и доходов бюджета, которые увеличились вдвое. Мы демонстрируем качественно новый подход, сокращая государственные и увеличивая частные инвестиции», — заявил Озган.

Соглашение ожидает ратификации парламентом Абхазии, а его обсуждение запланировано на 15 ноября. Активисты оппозиции запланировали на тот же день новые акции протеста, требуя отмены соглашения.

Рост политической напряженности

На внеочередном заседании парламента Абхазии 11 ноября был рассмотрен законопроект о создании многофункциональных комплексов — ключевого элемента инвестиционного соглашения. По данным парламентского источника, на который ссылается РИА Новости, законопроект был одобрен в окончательном чтении.

По мере роста политической напряженности Абхазия сталкивается с критическим моментом, с растущим недовольством российскими инвестициями и опасениями усиления иностранного влияния. Ожидается, что предстоящие парламентские выборы станут точкой возгорания, поскольку оппозиционные силы полны решимости заблокировать то, что они считают угрозой национальному суверенитету.