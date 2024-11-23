КЗЖ призвал к освобождению арестованных журналистов в Азербайджане
КЗЖ призвал к освобождению арестованных журналистов в Азербайджане
Международный Комитет по защите журналистов (КЗЖ) накануне закрытия климатической конференции COP29 в Баку, обратил внимание на уголовные дела арестованных в Азербайджане журналистов.
КЗЖ 22 ноября - в день объявленного дня закрытия климатической конференции COP29 привлек внимание «к истории одного из более чем дюжины азербайджанских журналистов, заключенных в тюрьму перед COP», - Фарида Мехралызаде, отмечающего в этот день свое 30-летие в СИЗО.
«Фарид — экономист и известный комментатор по экономическим темам в Азербайджане, в том числе по нефтяной экономике страны и ее социальному и экологическому влиянию. Он также освещал экономические темы для «Радио Свобода», - говорится в публикации на аккаунте КЗЖ в социальной сети X.
В публикации напоминается, что Мехралызаде был задержан 30 мая.
Ему предъявлены обвинения в «контрабанде валюты» и других преступлениях в рамках дела против антикоррупционного расследовательского издания AbzasMedia в связи с предполагаемым финансированием со стороны западных донорских организаций, хотя он никогда не работал в этом СМИ, далее отмечает КЗЖ.
«Вскоре после ареста жена Фарида Наргиз родила ребенка. До начала этой недели Фарид так и не смог увидеть свою дочь», - далее отмечено в публикации КЗЖ.
Организация призвала президента Азербайджана накануне завершения COP29 освободить Мехралызаде и более 10 других журналистов.
КЗЖ также призвал пользователей написать поздравления Мехрализаде по случаю его 30-летия через сайт https://freefarid.info, созданный в его защиту.
Супруга Мехрализаде Наргиз Мухтарова сообщила, что ее муж смог увидеть свою новорожденную дочь только накануне своего 30-летия.
«Сегодня Фарид впервые встретил нашу новорожденную девочку — всего на пару часов в заключении. Было очень больно видеть их расставание, когда они больше всего нуждаются друг в друге. Они уже потеряли драгоценные моменты, которые уже никогда не вернуть. Это несправедливое заключение должно прекратиться!», - написала она в социальной сети X.
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