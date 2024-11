Лидер ПНФА заявил об ужесточении его интернет-блокады

Лидер партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли заявил об ужесточении его интернет-блокады.

«На протяжении почти пяти лет я нахожусь в интернет-блокаде. Но в последнее время, она обрела откровенный и беззастенчивый характер», - сказал Керимли в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Керимли сказал, что несколько дней назад в его квартиру был проведен кабельный интернет провайдером SMART. «Но менее, чем через сутки Интернет у меня отключили. Фирма спешно вернула деньги и даже не забрала модем», - сказал Керимли.

История лишений этого оппозиционного лидера началась давно – еще в период пандемии.

«Я через соцсети критиковал власти, которые не позаботились о людях, которые вынуждено лишены работы и не получают компенсации, как в других странах. Одновременно меня слушали около 20 тысяч пользователей», - продолжил Керимли.

Однако 13 апреля 2020 г. в квартире Керимли пропал интернет от провайдера Sazz. У самого Керимли и членов его семьи были отключены мобильный телефон и сотовая связь.

Впоследствии сотовую связь частично восстановили, и она действует с 08.00 до 20.00, а ночью она пропадает. Мобильного интернета, как не было, так и нет.

Временный доступ к интернету удавалось получить, когда соратники приносили ему переносные модемы беспроводного Интернета, а также через мобильные телефоны гостей. Но это действовало 1-2 часа.

После обращения к провайдеру Sazz , там сказали, что в зоне где проживает Керимли нет сигнала. И это в самом центре Баку ! - сказал Керимли.

Он уже жаловался в местные суды и теперь обратился в ЕСПЧ. В качестве ответчиков привлечены Министерство транспорта и высоких технологий и оператор сотовой связи Azercell.

«Современная политика не мыслима без информации. Я, как председатель партии лишен возможности оперативно получать новости и поддерживать связь с членами партии и гражданами. Я не могу лично управлять своими аккаунтами в соцсетях и ими управляют друзья за рубежом.

Не пользуюсь мессенджерами, ибо мои аккаунты на Whastapp, Telegram и Signal перехвачены через дубликат номера моего мобильного телефона», - сказал Керимли.

«Эти лишения вынуждены терпеть и члены моей семьи. Мой ребенок не может как другие дети пользоваться Интернет. Чтобы общаться с двумя взрослыми детьми, которые вынужденно живут за рубежом, мне приходится ходить к родственникам и друзьям», - сказал Керимли.

Он заявил об отсутствии в стране условий для честной политической конкуренции, напомнив, что на протяжении 19 лет ему не выдают загранпаспорт и 19 лет партия лишена офиса.

«Все это показатели отсутствия справедливой политической состязательности», - сказал Керимли.

