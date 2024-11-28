Тбилисский суд принял решение об экстрадиции  Афгана Садыгова в Азербайджан

28 ноября Тбилисский городской суд принял решение об экстрадиции в Азербайджан руководителя азербайджанского сайта Azel.TV Афгана Садыгова. Об этом сообщила его супруга Севиндж Садыгова. Защита намерена обжаловать решение суда.

В Центре социальной справедливости Грузии, защищающем права журналиста, сообщили, что Генеральная прокуратура страны обратилась с ходатайством в суд, запросив экстрадицию Афгана Садыгова в Азербайджан.

Афган Садыгов и его защитники заявили в суде, что его экстрадиция в Азербайджан будет означать политическое преследование за его критику коррупции властей.

Защита представила суду факты, что Садыгов ранее подвергался преследованиям, пыткам и бесчеловечному обращению и это повториться в случае его экстрадиции.

Тем не менее, суд не учел все эти заявления.

* Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.

В августе по запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище.

8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь. Грузинские власти отказали ему в предоставлении политического убежища.