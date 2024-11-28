Афган Садыгов
Тбилисский суд принял решение об экстрадиции Афгана Садыгова в Азербайджан
28 ноября Тбилисский городской суд принял решение об экстрадиции в Азербайджан руководителя азербайджанского сайта Azel.TV Афгана Садыгова. Об этом сообщила его супруга Севиндж Садыгова. Защита намерена обжаловать решение суда.
В Центре социальной справедливости Грузии, защищающем права журналиста, сообщили, что Генеральная прокуратура страны обратилась с ходатайством в суд, запросив экстрадицию Афгана Садыгова в Азербайджан.
Афган Садыгов и его защитники заявили в суде, что его экстрадиция в Азербайджан будет означать политическое преследование за его критику коррупции властей.
Защита представила суду факты, что Садыгов ранее подвергался преследованиям, пыткам и бесчеловечному обращению и это повториться в случае его экстрадиции.
Тем не менее, суд не учел все эти заявления.
* Афган Садыгов с семьей прибыл в Грузию в декабре 2023 года, опасаясь преследования. В июле его не выпустили из Грузии в Турцию, сказав, что он может вернуться только в Азербайджан.
В августе по запросу из Азербайджана Садыгова заключили под стражу. В Баку его обвиняют в вымогательстве и требуют экстрадиции. С 21 сентября он проводит голодовку, протестуя против ареста и отказа предоставить ему убежище.
8 октября в результате голодовки его состояние ухудшилось, и он был переведен в тюремный госпиталь. Грузинские власти отказали ему в предоставлении политического убежища.
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