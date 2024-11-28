В Азербайджане некоторые лекарства будут предоставляться по страховке, но...

В Азербайджане ожидаются определенные изменения в обеспечении граждан некоторыми лекарственными средствами в рамках пакета услуг обязательного медицинского страхования.

Этот вопрос может быть отражен в поправках к «Закону о медицинском страховании», обсуждаемых в Комитете по здравоохранению Милли Меджлиса (Национального собрания) и рекомендуемых к пленарному заседанию парламента. Согласно предлагаемым изменениям, лекарственные средства, гарантированно используемые для амбулаторного или стационарного лечения, будут определяться пакетом услуг.

Хотя организация лекарственного обеспечения в рамках обязательного медицинского страхования ранее была включена в закон, пациенты отмечают, что на практике такое обеспечение, как правило, не осуществляется. Однако на этот раз ожидается внесение дополнительных поправок в закон, которые сделают это реальностью. Кроме того, теперь закон намерен уточнить наименования лекарственных средств, которые будут предоставляться.

В Госагентстве по обязательному медицинскому страхованию агентству «Туран» сообщили, что на первом этапе будут предоставляться лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, затем — от болезней пищеварительной и дыхательной систем. «Если поправки в законодательство будут приняты в следующем году, лекарства будут выдаваться пациентам на основании электронных рецептов после постановки диагноза врачом», — заявили в агентстве.

Подчеркивалось, что граждане смогут обращаться в аптеки, с которыми Агентство заключило договор, и получать лекарства за счет страховки. «Лекарства будут доступны в этих аптеках. Если гражданин захочет купить лекарства с тем же составом, но по более высокой цене, ему нужно будет только самостоятельно доплатить разницу в цене».

Экономист Зохраб Исмаил сообщил радиостанции «Азадлыг», что подобная практика существует и в других странах: «Однако в этих странах лекарства предоставляются в больницах, где пациент проходит обследование».

Он считает, что как только лекарства начнут поступать гражданам по страховке, цены на эти лекарства могут возрасти: «Аптеки, заключившие контракт с Агентством, могут подумать: «Какую бы цену мы ни установили, у нас есть договор, и государство все оплатит». Так же, как возросли цены в частных клиниках, работающих по обязательному медицинскому страхованию, это может произойти и у нас. Я думаю, что выбор тоже будет весьма ограниченным».

По словам З. Исмаила, если цены на лекарства, входящие в страховой пакет, вырастут, то могут вырасти и цены на другие лекарства. «В нашей стране цены на лекарства и так высоки, а регулирование этих цен создаст существенные проблемы на фармацевтическом рынке, ограничивая выбор. Цены на лекарства в Азербайджане крайне высокие, в несколько раз выше, чем в Турции... Есть также проблемы с качеством лекарств».

Вопрос о ценах и качестве лекарств периодически поднимался в парламенте страны в последние годы. Граждане также подавали жалобы по этому вопросу. И хотя ответственные официальные органы объявили о многочисленных мерах по решению этих проблем, жалоб меньше не стало.

«Закон о медицинском страховании» в Азербайджане был принят 25 лет назад, однако в общенациональном масштабе он начал действовать только в апреле 2021 года.

Работодатели платят страховой взнос в размере 2% с зарплаты сотрудников до 8000 манатов и 0,5% с сумм, превышающих этот порог. Работники вносят такие же проценты соответственно.