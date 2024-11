AXCP lideri internet blokadasının gücləndiyini bildirib

Azərbaycan Xalq Cənhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli internet blokadasının gücləndiyini bildirib.

"Beş ilə yaxındır internet blokadasındayam. Lakin son vaxtlar bu, açıq və arsız xarakter alıb", bu barədə Kərimli bugünki mətbuat konfransında bildirib.

O deyib ki, bir neçə gün əvvəl mənzilinə SMART provayderi tərəfindən kabel interneti çəkilib. "Lakin bir gündən də az bir vaxtdan sonra İnternetim kəsilib. Firma tələsik pulu qaytarıb və hətta modemi götürməyib", deyə Kərimli bildirib.

Bu müxalifət liderinin məhrumiyyətləri çoxdan - hələ pandemiya dövründə başlayıb.

"Sosial şəbəkələrdə məcburi olaraq işdən məhrum olan və digər ölkələrdəki kimi təzminat almayan insanların qeydinə qalmayan hakimiyyəti tənqid edirdim. Məni eyni zamanda 20 minə yaxın istifadəçi dinləyirdi", deyə Kərimli sözünə davam edib.

Lakin 13 aprel 2020-ci il tarixində Kərimlinin mənzilində Sazz provayderinin təmin etdiyi internet kəsilib. Kərimlinin özünün və ailə üzvlərinin mobil telefonu və mobil rabitəsi kəsilib.

Sonradan mobil rabitə qismən bərpa edilib və 08.00-dan 20.00-a qədər işləyir, gecə isə kəsilir. Mobil internet əvvəl də yox idi, indi də yoxdur.

Yoldaşları daşınan simsiz İnternet modemlərini ona gətirdikləri zaman, həmçinin qonaqların mobil telefonları vasitəsilə İnternetə müvəqqəti qoşulmaq mümkün olurdu. Lakin bu, 1-2 saat faydalı olurdu.

Sazz provayderinə müraciət etdikdə oradan Kərimlinin yaşadığı bölgədə siqnal olmadığını deyiblər. Və söhbət Bakının tam mərkəzindən gedir! - deyə Kərimli bildirib.

O, artıq yerli məhkəmələrə şikayət edib və indi AİHM-yə müraciət edib. Cavabdeh qismində Nəqliyyat və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi və Azercell mobil rabitə operatoru cəlb olunub.

"Məlumat olmadan müasir siyasət düşünülə bilməz. Mən partiya sədri olaraq xəbərləri operativ şəkildə əldə etmək və partiya üzvləri və vətəndaşlarla əlaqə saxlamaq imkanından məhrum olmuşam. Sosial şəbəkələrdə öz hesablarımı idarə edə bilmirəm, onları xaricdəki dostlarım idarə edir.

Messencerlərdən istifadə etmirəm, çünki Whastapp, Telegram və Signal hesablarım mobil telefon nömrəmin dublikatı vasitəsilə ələ keçirilib", deyə Kərimli qeyd edib.

"Ailə üzvlərim də bu məhrumiyyətlərə dözmək məcburiyyətində qalıblar. Övladım digər uşaqlar kimi İnternetdən istifadə edə bilmir. Məcburiyyətdən xaricdə yaşayan iki böyük övladımla əlaqə saxlamaq üçün qohumlarımın və dostlarımın evlərinə getməli oluram", deyə Kərimli bildirib.

O, ölkədə ədalətli siyasi rəqabət üçün şərait olmadığını bildirib, 19 ildir ona xarici pasport verilmədiyini və partiyanın 19 ildir ofisdən məhrum olduğunu xatırladıb.

"Bütün bunlar ədalətli siyasi rəqabətin olmamasının göstəriciləridir", deyə Kərimli qeyd edib.

