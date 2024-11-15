Лидеры глобального потепления призывают к срочному пересмотру климатического процесса ООН
Лидеры глобального потепления призывают к срочному пересмотру климатического процесса ООН
“Глобальный процесс климатической политики больше не соответствует своему назначению и требует комплексного пересмотра для обеспечения планетарной стабильности и достойного будущего для человечества”. Об этом говорится в открытом письме государствам-членам ООН и Исполнительному секретарю Рамочной конвенции ООН Саймону Штиллу, написанном группой видных ученых и политиков в Баку на COP29.
Среди подписавших — Сандрин Диксон-Деклев, Исполнительный председатель Earth4All и Всемирный посол Римского клуба, Йохан Рокстрём, Директор Потсдамского института по исследованию климатических действий, Пан Ги Мун, бывший Генсек ООН, Кристиана Фигерес, бывший Исполнительный секретарь конвенции ООН об изменении климата, и Мэри Робинсон, бывший президент Ирландии.
В письме сказано, что существующая структура ООН ограничивает возможность принятия оперативных, масштабных решений, которые сейчас срочно требуются для ограничения потепления в 1,5°C. «Теперь очевидно, что Конференция по изменения климата больше не соответствует своему назначению. Необходимо перейти от переговоров к реализации».
Письмо последовало вслед за замечаниями президента страны, принимающей COP29, что нефть и газ — это «дар Божий», и сообщениями, что должностное лицо представляющее Азербайджан на COP29 использовал это мероприятие для продвижения деловых сделок по ископаемому топливу.
Сандрин Диксон-Деклев заявила, что Климатическая конференция не должна быть платформой для амбиций правительств и инструментом для контрактов на ископаемые виды энергии и роста выбросов парниковых газов.
Кристиана Фигерес отмечает, что на COP29 лоббисты ископаемого топлива численно превосходили представителей научных учреждений и уязвимых наций.
Подписавшиеся предлагают семь ключевых реформ, чтобы обеспечить срочный энергетический переход и поэтапный отказ от ископаемого топлива:
- Улучшить процесс отбора председателей Климатической конференции: нужны строгие критерии отбора, чтобы исключить страны, которые не поддерживают поэтапный отказ/переход от ископаемого топлива. Принимающие страны должны продемонстрировать высокий уровень соблюдения целей Парижского соглашения.
- Встречи Климатических конференций должны быть преобразованы в более мелкие, более частые, ориентированные на решения встречи.
- Процесс Климатической конференции должен быть усилен механизмами, которые будут требовать от стран ответственности за их климатические цели и обязательства.
- Необходимо активнее внедрять научные достижения и интегрировать постоянный научный консультативный орган в структуру Климатических конференций.
- Признать связь между бедностью, неравенством и планетарной нестабильностью.
- Обеспечить справедливое представительство, поскольку лоббисты ископаемого топлива превосходили по численности представителей научных кругов, коренных народов и стран, уязвимых к климату, на прошлых Конференциях, необходимы более строгие правила прозрачности, а также четкие принципы, требующие от компаний демонстрировать соответствие своих обязательств по борьбе с изменением климата.
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