Photo : Ministry of Emergency Situations
МЧС-ы России и Азербайджана договорились продолжить сотрудничество
В рамках двустороннего соглашения Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Российской Федерации подписали в среду в Баку "План совместной деятельности Азербайджанской Республики и Министерства гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий на 2024-2026 годы". Руководители соответствующих министерств Камаледдин Гейдаров и Александр Куренков официально оформили сотрудничество.
Гейдаров подчеркнул ключевую роль, которую играет Россия в содействии деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана посредством обучения персонала и предоставления специализированного оборудования. Во время встречи со своим российским коллегой Гейдаров отметил прочный фундамент, заложенный существующей правовой базой между Баку и Москвой, и подчеркнул, что отношения между двумя странами строятся на принципе взаимного уважения.
Министр Куренков ответил взаимностью, подчеркнув значение, которое Российская Федерация придает сотрудничеству с Азербайджаном в области реагирования на чрезвычайные ситуации. Примечательно, что он сообщил, что за прошедший год более 60 азербайджанских специалистов прошли обучение в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России в рамках их совместных усилий.
С начала 2021 года сотрудники Министерств по чрезвычайным ситуациям России и Азербайджана совместно участвуют в операциях по обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.
Политика
-
В среду, 31 января состоялась шестая встреча комиссий Азербайджана и Армении по делимитации границы между двумя странами. В официальных сообщениях стороны лишь констатируют факт проведения встречи, не сообщая деталей обсуждений.
-
- 31 январь 2024, 19:26
Содержащийся под арестом член правления альтернативной конфедерации профсоюзов «Рабочая платформа» Айхан Исрафилов пожаловался на условия содержания.
-
- 31 январь 2024, 17:53
В Бакинском суде по тяжким преступлениям в среду завершился процесс над членом альтернативной Конфедерации профсоюзов Азербайджана «Рабочая платформа» Эльвином Мустафаевым. Он обвинялся в незаконном обороте наркотиков. Суд приговорил его к 3 годам лишения свободы.
-
- 31 январь 2024, 17:09
Община Западного Азербайджана осудило сенатора Бена Кардина за то, что они назвали "азербайджанофобской деятельностью", поставив под сомнение его полномочия выступать от имени "международного сообщества". В резком заявлении сообщество поставило под сомнение представительство Кардина в международном сообществе, утверждая, что оно выходит далеко за рамки Сената США.
Написать отзыв