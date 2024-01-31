МЧС-ы России и Азербайджана договорились  продолжить сотрудничество

В рамках двустороннего соглашения Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана и Российской Федерации подписали в среду в Баку "План совместной деятельности Азербайджанской Республики и Министерства гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий на 2024-2026 годы". Руководители соответствующих министерств Камаледдин Гейдаров и Александр Куренков официально оформили сотрудничество.

Гейдаров подчеркнул ключевую роль, которую играет Россия в содействии деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана посредством обучения персонала и предоставления специализированного оборудования. Во время встречи со своим российским коллегой Гейдаров отметил прочный фундамент, заложенный существующей правовой базой между Баку и Москвой, и подчеркнул, что отношения между двумя странами строятся на принципе взаимного уважения.

Министр Куренков ответил взаимностью, подчеркнув значение, которое Российская Федерация придает сотрудничеству с Азербайджаном в области реагирования на чрезвычайные ситуации. Примечательно, что он сообщил, что за прошедший год более 60 азербайджанских специалистов прошли обучение в Министерстве по чрезвычайным ситуациям России в рамках их совместных усилий.

С начала 2021 года сотрудники Министерств по чрезвычайным ситуациям России и Азербайджана совместно участвуют в операциях по обезвреживанию мин и неразорвавшихся боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.