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(9 часов назад)
Эксперты считают, что в Азербайджане автомобили подорожают
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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Эксперты считают, что в Азербайджане автомобили подорожают

С 1 февраля владельцы автомобилей в Азербайджане будут платить во время технического осмотра в дополнение к существующей государственной пошлине новый утилизационный сбор. Согласно "Закону о производственных и бытовых отходах", отныне техосмотр транспортных средств в возрасте четырех лет должен осуществляться раз в два года, а транспортных средств старше десяти лет - ежегодно.

Согласно постановлению Кабинета министров, с транспортных средств в возрасте от 4 до 10 лет взимается утилизационный сбор в размере 10 манатов, от 11 лет до 21 года – в размере 20 манатов, до 31 года – в размере 30 манатов и свыше 31 года – в размере 40 манатов. Кроме того, импортируемые в Азербайджан легковые автомобили со сроком более четырех лет со дня производства будут облагаться при таможенном оформлении дополнительным утилизационным сбором.

По истечении срока службы автомобили будут подлежать утилизации, что приведет к предоставлении льготы на покупку нового отечественного транспортного средства. Несоблюдение этого положения может привести к единовременной выплате, хотя и меньшей, чем установленная сумма скидки.

Член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов в беседе с Turan сказал, что речь идет главным образом об импортированных автомобилях в возрасте свыше 10 лет. «Этот импорт необходимо пресечь. Проблема заторов в Баку приняла серьезные масштабы. Количество автомобилей в Азербайджане существенно возросло. Если в 1992 году в Азербайджане было всего 320-330 тысяч автомобилей, сегодня их количество приближается к 2 миллионам. Поэтому, необходимо установить на это определенные ограничения».

Касаясь новых тарифов, Ахмедов отметил, что тарифы на утилизацию не так уж и велики и не станут дополнительным бременем для граждан, добавив, что правительство стремится способствовать обновлению автомобилей. Он подчеркнул, что утилизация старых автомобилей имеет решающее значение как с точки зрения экологии, так и с точки зрения организации дорожного движения.

Эксперт по транспорту Эльмаддин Мурадлы согласен с этим. По его словам, цель  утилизации не только накопление денежных средств, но и защита окружающей среды, что является общемировой практикой.

Мурадли рассказал о дополнительных сборах за импорт автомобилей, суммы которых варьируются от 400 до 700 манатов в зависимости от возраста транспортного средства. Он утверждал, что эти сборы, затрагивающие как физических лиц, так и предпринимателей, повлияют на цены на автомобили.

Экономист Натиг Джафарли в интервью Радио Азадлыг скептически отнесся к подходу правительства, раскритиковав тенденцию спешного внедрения зарубежной практики выгодной правительству и затягивания или отказа от внедрения практик  выгодных населению. Он подчеркнул необходимость более тонкого подхода, учитывая воздействие упомянутых поправок на менее обеспеченных людей и тех, кто занят в сельском хозяйстве, для благополучия которых старые транспортные средства имеют важное значение.

Недавние поправки согласуются с прошлогодним парламентским законопроектом о промышленных и бытовых отходах.

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