Жители Астары жалуются на не устранение последствий оползня
Жители Астары жалуются на не устранение последствий оползня
В селе Шуви Астаринского районе все еще не устранены последствия оползня, произошедшего в сентябре прошлого года.
Как сообщили Turan жители села, их дома стали не пригодными для жилья, однако соответствующие структуры никаких мер не принимают.
«Оползень начался после дождей в сентябре. А в последние дни в результате снегопада оползень расширился. В селе повреждены три дома, в том числе мой дом», - сказал местный житель Хабиль Джумшудов.
По словам мужчины, его дом оказался в не пригодном состоянии для жилья.
«Мы уже не может оставаться в своем доме, потому что это опасно. Мы перебрались в родительский дом», - продолжил мужчина.
Несмотря на то, что Джумшудов платит земельный налог, пользовался коммунальными услугами, теперь ему заявляют, что его дом был построен незаконно и потому он не может рассчитывать на компенсацию.
"Я приобрел земельный участок в 1999 году, в 2001-м построил дом. В 2004 г. здесь начали создавать Гирканский национальный парк. И теперь мне говорят, что дом незаконно построен на территории национального парка», - отметил Джумшудов.
Он говорит, что местные власти не интересуются проблемами пострадавших от оползня людей.
«Если, кто-то здесь умрет, кто будет отвечать за это?», - добавил Джумшудов.
В исполнительной власти Астаринского района Turan заявили, что оползень в селе произошел два года назад.
«Нынешний оползень произошел на территории леса. Там гражданин самовольно построил дом в нарушение строительных норм», - сказала в районной администрации.
А в связи с оползнем, произошедшим два года назад, специалисты осмотрели территорию, запросили документы, но никто не представил их, сказали в районной администрации.
Представитель местной власти также отметил, что граждане должны страховать свое жилье.
«В последние годы происходят такие оползни и граждан предупреждают. Но никто не страхует свой дом. Поэтому мы не верим, что со стороны государства будет какая-то помощь. Мы направили заключение в МЧС», - сказали в районной администрации.
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