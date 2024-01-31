Жители Астары жалуются на не устранение последствий оползня

В селе Шуви Астаринского районе все еще не устранены последствия оползня, произошедшего в сентябре прошлого года.

Как сообщили Turan жители села, их дома стали не пригодными для жилья, однако соответствующие структуры никаких мер не принимают.

«Оползень начался после дождей в сентябре. А в последние дни в результате снегопада оползень расширился. В селе повреждены три дома, в том числе мой дом», - сказал местный житель Хабиль Джумшудов.

По словам мужчины, его дом оказался в не пригодном состоянии для жилья.

«Мы уже не может оставаться в своем доме, потому что это опасно. Мы перебрались в родительский дом», - продолжил мужчина.

Несмотря на то, что Джумшудов платит земельный налог, пользовался коммунальными услугами, теперь ему заявляют, что его дом был построен незаконно и потому он не может рассчитывать на компенсацию.

"Я приобрел земельный участок в 1999 году, в 2001-м построил дом. В 2004 г. здесь начали создавать Гирканский национальный парк. И теперь мне говорят, что дом незаконно построен на территории национального парка», - отметил Джумшудов.

Он говорит, что местные власти не интересуются проблемами пострадавших от оползня людей.

«Если, кто-то здесь умрет, кто будет отвечать за это?», - добавил Джумшудов.

В исполнительной власти Астаринского района Turan заявили, что оползень в селе произошел два года назад.

«Нынешний оползень произошел на территории леса. Там гражданин самовольно построил дом в нарушение строительных норм», - сказала в районной администрации.

А в связи с оползнем, произошедшим два года назад, специалисты осмотрели территорию, запросили документы, но никто не представил их, сказали в районной администрации.

Представитель местной власти также отметил, что граждане должны страховать свое жилье.

«В последние годы происходят такие оползни и граждан предупреждают. Но никто не страхует свой дом. Поэтому мы не верим, что со стороны государства будет какая-то помощь. Мы направили заключение в МЧС», - сказали в районной администрации.